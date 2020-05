Bocce, amatori e over troppo fermi ma presto rinascita all'aperto

Lo sport delle bocce non fa eccezione: dal 4 maggio si allenano solo gli atleti d'elite della disciplina e non ripartiranno le competizioni. Però, c'è tanta speranza per le migliaia di praticanti, amatori e over, di uno dei giochi più antichi e famosi del mondo: con l'allentamento previsto delle misure di prevenzione da coronavirus, l'attività all'aperto dovrebbe ripartire alla grande e sfruttare i mesi più belli della stagione, tra giugno e settembre, Lo sport delle bocce, come ha ribadito il presidente nazionale, Marco Giunio De Sanctis (foto), ha pagato un prezzo altissimo, forse il più alto tra tutti gli sport riconosciuti dal Coni. Centinaia i deceduti tra i tesserati (soprattutto over), una strage che ha annichilito il mondo bocciofilo. Che ora però è pronto a rinascere. La Fib si sta impegnando per supportare e sostenere le società: affiliazione gratuita e proroga tesseramento di 3 mesi non scadrà a settembre ma a dicembre. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 09:45

