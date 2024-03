Sport e autismo: l’inclusione viaggia veloce anche verso Parigi 2024

di Redazione web

Un convegno scientifico e una cena di gala al Salone d’Onore del Coni, con la presentazione di mostre, dibattiti ed esibizioni di scherma, per promuovere un’ampia riflessione sul rapporto tra sport e autismo. Grazie al coinvolgimento di diverse istituzioni, associazioni e fondazioni, il 2 aprile 2024, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull Autismo (l autismo viene oggi diagnosticato a 1 bambino su 77 in Italia), AIRA Associazione Nazionale Ricerca Autismo in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con il patrocinio del Comune di Roma, della Città Metropolitana e della Regione Lazio e anche grazie al supporto di Progetto Aita Onlus, di Anffas e di Angsa Lazio, organizzerà una giornata evento per affrontare il tema sotto l aspetto istituzionale, scientifico e sportivo, grazie al forte sostegno istituzionale del Coni lanciando una raccolta fondi per a favore del progetto Lo sport e l inclusione volano a Parigi2024” l’obiettivo regalare un opportunità unica a diversi ragazzi e ragazze con disturbo dello spettro autistico.

I due momenti principali Il mattinata si terrà un convegno scientifico: sono in programma diversi incontri e momenti di confronto con la partecipazione degli stakeholders più autorevoli a riguardo, istituzioni e il mondo dell associazionismo e delle famiglie Poi, la cena di gala: attraverso la collaborazione con diverse realtà del territorio, si ripercorreranno le tappe, lo sviluppo scientifico e l avanzamento sul tema, promuovendo i tanti progetti sviluppati e vivendo le emozioni dello sport inclusivo in un contesto magico.

Il programma della serata

La cena sarà momento utile per portare avanti un racconto scientifico e divulgativo della tematica dell’autismo, sottolineando quanto sia stretto e necessario il legame con l’attività sportiva, ma sarà anche l’occasione per presentare alcuni progetti di sostegno inclusivo.

Il progetto "Lo sport e l'inclusione volano a Parigi 2024”

Il progetto nasce sulla scorta dell esperienza di successo dell agosto 2016 in occasione dei Giochi di Rio De Janeiro, quando 8 ragazzi con autismo raggiunsero il Brasile grazie alla collaborazione tra Fondazione Bambino Gesù e Accademia Scherma Lia di Roma. Con l’aiuto di Coni e Casa Italia, provarono l esperienza unica e speciale di vivere il sogno olimpico a stretto contatto con atleti e delegazioni. Per tutti loro il « Progetto Rio» è stato fortemente formativo, in quanto tutti i giorni, grazie all esperienza di vita fatta sul campo, la loro autonomia è stata costantemente stimolata.

