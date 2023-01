Sofia Goggia vince la discesa di Cortina e ipoteca la Coppa del Mondo

Arriva a Cortina d’Ampezzo la ventunesima vittoria in carriera di Sofia Goggia in Coppa del Mondo. Il trionfo dell'azzurra viene legittimato in 1.33.47, e certifica la sua supremazia in questa stagione, cancellando definitivamente la caduta di St.Anton: è il quarto successo (due a Lake Louise, una a St. Moritz e quello odierna in terra dolomitica) e il quinto podio (secondo posto a St. Moritz) su cinque gare in questa specialità nella Coppa del Mondo femminile di sci.

A Cortina Goggia precede Stuhec e Weidle e nella classifica di specialità stacca ogni rivale ipotecando il titolo: 480 punti sui 500 a disposizione, un vantaggio di 208 punti davanti proprio alla Stuhec (272), con quattro gare al termine della stagione: 21 gennaio a Cortina d’Ampezzo, 25 febbraio a Crans Montana, 4 marzo a Kvitfjell, 15 marzo a Soldeu. Con 16 primi posti in discesa libera e 5 in superG, Sofia Goggia è di nuovo a fianco di Federica Brignone come azzurra più vincente di sempre nella competizione. Rimpianto per Elena Curtoni (1'34"19): chiude a soli 36 centesimi dal terzo posto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA