Sofia Goggia, infortunio choc in allenamento: rotti tibia e perone. Stagione finita, addio alla Coppa del mondo

Sofia Goggia si è fratturata tibia e perone in allenamento a Temù. Infortunio choc per la stella dello sci italiano, che si stava preparando per la Coppa del mondo. Per lei la stagione si può considerare chiusa.

L'infortunio choc

La sciatrice italiana si è fatta male durante l'allenamento di lunedì mattina a Temù, in provincia di Brescia. Sofia Goggia è caduta e ha messo male la gamba, procurandosi la frattura di tibia e perone. Venerdì 16 febbraio era attesa sul Mont Lachaux a Crans-Montana per le gare di velocità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 11:33

