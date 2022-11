Sky diving, le Fire Phoenix sul podio ai campionati italiani in Polonia: il team tutto al femminile

“Sono appena terminati i campionati italiani di indoorskydiving con un podio azzurro che si tinge di rosa: al Fly Spot di Katowice (Polonia) che ha ospitato la competizione, le Fire Phoenix, Formation Skydiving Female Team, conquistano il terzo gradino del podio dopo soli cinque mesi di allenamento di squadra.

Il team tutto femminile composto da Lucia Fattori, Daniela D’Angelo, Antonella Chiarin e Paola Vana, è stato autore di una bella prova, dopo i primi rounds di gara difficili, culminando col successo all’esordio. Grande merito va al coach Giuseppe Cossu, che ha modellato in pochissimo tempo la squadra, fino a portarla al podio nella categoria FS 4-WAY - AAA, dove si è anche posizionato al primo posto gareggiando con la squadra open Fly X, e sigillando così con questo risultato il suo valore da coach e player.

ll CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha dichiarato di porsi l’obiettivo della parità di genere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il risultato delle Fire Phoenix assume un’importanza ancora maggiore in quest’ottica, anche se il paracadutismo non è agli effetti uno sport olimpico, ma una disciplina prevalentemente maschile, e lo dimostra il fatto che ci fossero solo tre squadre femminili in una competizione che ha ospitato ben 160 atleti.

