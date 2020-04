United per l'Italia: Immobile guida la serie A nella sfida di Fifa 2020

In attesa che ricominci la stagione e che si torni finalmente a giocare sui campi di calcio l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile continua ad allenarsi dietro ad una consolle. Il giocatore della Nazionale, che nella villa appena acquistata a Roma ha una stanza dove si chiude a giocare ai videogiochi (spesso la moglie Jessica posta i video del marito con cuffie e joystick), sarà uno dei protagonisti di un particolare lunedì di Pasquetta: alcuni big del calcio italiano si sfideranno a Fifa 20 per raccogliere fondi in favore della Protezione Civile impegnata nella lotta contro il coronavirus. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport 1, come si si trattasse di una normale partita di campionato ci saranno anche i commenti pre e post partita con interviste e filmati. Immobile sarà uno dei 20 calciatori che hanno aderito all'iniziativa "United per l’Italia" promossa dalla United Onlus, organizzazione creata da Alessandro Moggi, Chiara Geronzi e Riccardo Calleri, che raccoglie a scopo benefico. Questi gli altri calciatori che parteciperanno all'iniziativa: Materazzi, Kean, Masina, Zappacosta, Florenzi, Gollini, Orsolini, Luca Pellegrini, Pisacane, Simeone, Bertolacci, Falco, Donati, Petagna, Quintero, Vido, Lezzerini e Viviano. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA