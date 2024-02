Sei Nazioni 2024: l'Italia sogna per un tempo, l'Inghilterra fatica ma passa 27-24

di Daniele Petroselli

Allo stadio Olimpico di Roma finisce 27-24 la sfida tra Inghilterra e Italia, partita valevole per il primo turno del Sei Nazioni 2024.Tre mete a due per l'Italia, a fare la differenza la disciplina degli azzurri, troppo fallosi specialmente nella prima frazione. Debutto amaro per il nuovo ct Gonzalo Quesada, che trova comunque spunti positivi da questa prima prova dei suoi, ora però chiamati da due trasferte difficili contro Francia e Irlanda.

LA PARTITA

Pronti-via gioco subito molto tattico, con le due squadre però subito fallose. E al 5' ne approfitta l'Italia, con Allan che trova il piazzato da quasi metà campo per i primi 3 punti nel tabellino. Azzurri che sembrano più reattivi e al 10' provano ad approfittarne: calcio all'esterno di Garbisi per Ioane, tradito dal rimbalzo dell'ovale e inglesi che si salvano in touche. E' un campanello d'allarme però per il XV della Rosa, che 2' dopo subiscono la meta azzurra con Alessandro Garbisi, bravo a sfruttare un buco centrale creato da Brex e Cannone nella difesa avversaria e Italia sul 10-0. La squadra di Borthwick prova subito la reazione, che porta al 16' al piazzato di Ford, che smuove il tabellino per l'Inghilterra, che si sveglia completamente trovando al 20' la meta grazie a Daly, bravo a fruttare il gioco veloce dei suoi sul lato destro azzurro. L'errore di Ford nella trasformazione però lascia gli azzurri ancora avanti con un margine di due punti.

Al 26' però arriva la reazione dell'Italia: improvviso cambio di fronte sulla destra, azzurri con l'uomo in più e Allan trova il varco per schiacciare in mezzo ai pali per il 17-8.

Nella ripresa, subito Inghilterra che spinge sull'acceleratore per recuperare nel punteggio. Al 43' è Daly a cercare l'imbucata a largo, ma 1' dopo è Mitchell a trovare il varco per la seconda meta inglese e a portare per la prima volta il XV della Rosa davanti per il 17-21. Lamaro e compagni sembrano subire il colpo stavolta, ma il merito è anche degli avversari, terzi all'ultimo Mondiale, che alzano i giri del proprio motore e mettono sotto pressione gli azzurri. Ford al 54' porta i suoi con un piazzato sul +7, mentre Allan 4' dopo spreca sempre al piede la palla per accorciare le distanze.

La fatica comincia a farsi sentire a entrambe le parti e fioccano gli errori. Al 66' però sono gli inglesi ad allungare ancora con il solito Ford (17-27), che porta i suoi oltre il break. A questo punto per l'Italia c'è solo da trovare la meta che riaprirebbe l'incontro, ma la manovra d'attacco azzurra, seppur spinta dall'orgoglio, si fa più lenta e prevedibile, e così si fa fatica a trovare il varco giusto per colpire. Il giallo per Daly a 5' dalla fine regala il vantaggio numerico alla squadra di Quesada e mette un po' di pepe al match dopo una seconda parte piuttosto soporifera. Ma al di là di tutto cambia ben poco, visto che l'Italia non ne approfitta se non nel finale per la meta di Ioane (dopo il giallo a capitan Lamaro), che chiude il match sul 27-24 per l'Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA