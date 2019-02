Sci, sabato a Campo Felice il Trofeo Città di Roma - GP Aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si rinnova l’appuntamento con il Trofeo Città di Roma – GP ARIA organizzato dal Gruppo Sportivo Città Romana Ski in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio – Sardegna della FISI. L’evento sciistico, che celebra il nome della città eterna, si disputa secondo tradizione a Campo Felice. La gara è riservata alle categorie Master, Giovani e Senior. Due gli slalom giganti in programma sulla pista Sagittario della rinomata stazione abruzzese. Il Trofeo, una speciale riproduzione del Colosseo, andrà allo sci club che avrà accumulato più punti. Per l’occasione sono attese centinaia di sciatori provenienti da tutta l’Italia Centrale. L’attesa kermesse sciistica è divenuta negli anni uno degli appuntamenti più importanti del calendario regionale come conferma il Presidente del Città Romana Ski Giuseppe Lucarelli: “Vedere ogni anno tanti atleti al cancelletto di partenza è per noi motivo di soddisfazione e allo stesso tempo rappresenta una spinta per migliorarci ancora. L’augurio è di vivere una bella giornata di sport e divertimento in assoluta amicizia”.Il “Città di Roma” è un evento voluto espressamente dal Presidente del CLS Nicola Tropea: “Siamo ormai nel vivo della stagione agonistica. Le gare si succedono a ritmo frenetico. Il Città di Roma è un appuntamento consolidato. Allo sci club organizzatore i migliori auguri per una manifestazione all’altezza della tradizione”.Cresciuto nel tempo, l’evento si avvarrà per il sesto anno consecutivo di un Main Sponsor di prestigio come Aria Gruppo Sportivo, il brand che gestisce due dei centri sportivi più esclusivi della capitale, uno in Largo Somalia, nel cuore del quartiere africano, e l’altro a San Giovanni. “E' un piacere tornare anche quest'anno sulle nevi di Campo Felice per l'appuntamento con l'XI° Trofeo Città di Roma - GP Aria, manifestazione che rappresenta ormai un must nel panorama sciistico del centro Italia alla quale ARIA, la società che rappresento, è legata da anni come Main Sponsor. Per l’occasione vogliamo omaggiare i vincitori con un simpatico cadeau" ha sottolineato il Presidente di ARIA Vittorio Ricerni.Anche quest’anno il GS Città Romana Ski e ARIA hanno organizzato per il post gara un simpatico intrattenimento con tutti i partecipanti e gli addetti ai lavori.Nella stazione sciistica abruzzese è tutto pronto per ospitare l’evento grazie al lavoro dello staff della Campo Felice S.p.a. “Ospitare manifestazioni importanti come il Città di Roma è per la nostra stazione motivo di orgoglio - ha precisato l’A.D. Andrea Lallini - tutte le piste del comprensorio sono perfettamente innevate e in totale sicurezza. Siamo pronti ed allo stesso tempo onorati di ospitare così tanti atleti ed appassionati”.2008: Sci Club Mid Sport Roma; 2009: Sci Club Mid Sport Roma; 2010: Alitalia Euroski; 2011: Sci Club Mid Sport Roma; 2012 non disputato; 2013: Alitalia Euroski; 2014: S.C. Felice Rocca di Cambio; 2015, 2016 e 2017: S.C. Aliski; 2018 S.C. C Zero 6 Fontenova.Si annuncia un week end particolarmente intenso sulle piste di Campo Felice. Sabato oltre al Città di Roma si svolgerà l’attesa Selezione Regionale del Pinocchio sugli Sci 2019. I migliori sciatori classificati si qualificheranno per la fase nazionale in programma come sempre all’Abetone, e che rimane la vetrina più importante a livello nazionale per i giovani sciatori dagli otto ai quindici anni. La manifestazione sarà organizzata dagli Sci Club Livata e Terminillo e prevede peraltro l'assegnazione del Trofeo Fiorucci Food riservata alle Società. Domenica e lunedì invece scenderanno in pista i Master per contendersi i titoli regionali. Si comincia con il Trofeo BCC Roma CUP valido per l’assegnazione dei titoli di gigante. Lunedì invece in palio i titoli di slalom e super gigante e per la prima volta quello, promozionale, della super combinata. La Classifica Finale di Combinata, valida per la Comet Cup, sarà calcolata per somma dei tempi delle due prove. La manifestazione è organizzata dallo S.C. C Zero 6 in collaborazione con le ASD Maestri di Sci Lazio e Viterbo 97.