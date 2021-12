Sci, Goggia fa tripletta in Coppa del Mondo: dopo due discese, vince anche il Super G a Lake Placid

Sofia Goggia dopo le due libere vince anche il superG a Lake Louise, realizzando una memorabile tripletta con tre vittorie in tre giorni, impresa che riesce solo ai grandi. L'azzurra - 29 anni e successo n.14 in carriera - ha fermato i cronometri su 1.18.28 lasciandosi alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha chiuso in 1.18.39, e l'austriaca Mirjam Puchner in 1.18.72. A completare la giornata azzurra si sono poi il quinto posto di Federica Brignone e il settimo di Elena Curtoni, subito alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 21:40

