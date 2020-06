Auguri Deborah Compagnoni, la Tomba in gonnella compie 50 anni

Una leggenda dello sci azzurro indimenticabile. Parliamo di Deborah Compagnoni, che oggi taglia il traguardo dei 50 anni. Se oggi sono Federica Brignone e Sofia Goggia a fare incetta di vittorie nel Circo Bianco, negli anni Novanta è stata la valtellinese la regina assoluta. In Coppa del Mondo “solo” 16 vittorie, quasi tutte in gigante, la sua specialità, ma soprattutto 3 medaglie d’oro e 1 d’argento alle Olimpiadi: la prima nel SuperG di Albertville 1992, la seconda nel ‘94 in gigante a Lillehammer, e quindi il tris a Nagano 1998 ancora in gigante sfiorando pochi giorni dopo il bis nello speciale. Ma Deborah ha anche vinto 3 titoli mondiali: a Sierra Nevada, ovviamente in gigante, e poi la splendida doppietta gigante-speciale in casa al Sestriere. Una campionessa infinita, capace di vincere tutto o quasi, nonostante due tremendi infortuni alle ginocchia. Il più terribile ai Giochi di Albertville: la caduta e quell’urlo straziante che commosse tutta l’Italia. Alla sua carriera stratosferica, conclusasi nel ’99 a 28 anni, manca solo la sfera di cristallo. Impresa riuscita quest’anno alla Brignone, che un po’ ne ricorda nello stile. Un sorriso e una dolcezza unica, che ha portato sia in pista che fuori. Molto attiva nel sociale con la sua associazione “Sciare per la vita”, dedicata alla lotta contro la leucemia, coltiva l’hobby della decorazione del legno. E ammette: “Il sogno dei 50 anni potrebbe essere riprendere più attivamente questa mia passione”. E allora tanti auguri campionessa. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 07:00

