I campioni del Circo Bianco contro la pandemia

Solo seguendo le regole si potrà vincere la battaglia contro il Coronavirus. A mobilitarsi allora è anche il mondo dello sport. Tra le ultime iniziative importanti anche quella del Circo bianco. Tanti i campioni dello sci alpino che si sono uniti alla campagna #WeCanUYN promossa da “UYN – Unleash Your Nature”. Protagonisti di un video speciale del brand italiano, partner e fornitore ufficiale con il suo intimo funzionale di dieci nazionali di sci, tanti volti noti di ieri e di oggi: per l’Italia, Mattia Casse e Marta Bassino, protagonisti con la squadra azzurra in Coppa del Mondo; per la Slovacchia, la campionessa del mondo Petra Vlhova e per la Repubblica Ceca la campionessa olimpica Ester Ledecka. Tra le leggende dello sci alpino, il mito svizzero della velocità Didier Cuche e il francese Luc Alphand, l’austriaca Niki Hosp, regina della Coppa del Mondo 2007, e la tedesca Maria Höfl-Riesch, tre volte oro olimpico.

“Quella che stiamo vivendo purtroppo non è una gara, come quelle a cui i nostri campioni ci hanno abituato – fa sapere l’azienda, spiegando il motivo di questa iniziativa - Non ci sono medaglie in palio e non sappiamo ancora dove sia il traguardo. Eppure chi meglio dei grandi atleti, con la loro forza e la loro determinazione, può essere di esempio nella sfida più importante? Gli sciatori, come tutti gli sportivi, sono persone che nella loro carriera attraversano momenti di fatica, delusione, fallimento. Da queste situazioni negative sono però in grado di trarre l’energia per rialzarsi e costruire importanti successi. In questo periodo drammatico, il mondo dello sport ci può dare l’insegnamento più bello”. Ma per UYN non finisce qui: a partire dalla prossima settimana, saranno online dei video tutorial per gli amanti di ciclismo e running con insegnanti d’eccezione. Per tenersi in forma anche in quarantena. Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA