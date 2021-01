Sci alpino, Cortina 2021: -10 giorni ai «Mondiali della rinascita»

I Mondiali di sci alpino di Cortina come i Giochi Olimpici di Torino 2006 o Expo 2015, anche se il coronavirus impedirà la presenza del pubblico. Questo l'intento del comitato organizzatore a 10 giorni dal via dell'attesissima kermesse, con la cerimonia di apertura di domenica 7 febbraio (ore 18). L'Italia farà da apripista, perché la rassegna iridata ospitata dalla “regina delle Dolomiti” sarà «la prima manifestazione sportiva internazionale in pandemia. Sarà un grande evento mediatico, che coinvolgerà il territorio per la sua rinascita. Pensiamo di aver ottenuto questo risultato. Abbiamo investito molto sulla comunicazione alternativa», ha detto Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021. «L'assenza del pubblico? Non avevamo alternative. Ma in montagna si dice: “Fai fuoco con la legna che hai”».

Da lunedì 8 a domenica 21 febbraio si disputeranno 13 gare, con la partecipazione di di circa 700 atleti provenienti da 70 nazioni. Altri numeri: per far sì che tutto sia perfetto sono al lavoro 500 persone, con 20 gatti delle nevi, 25 quad e molte motoslitte, in giorni di grandi precipitazioni nevose, che hanno richiesto e stanno richiedendo un impegno supplementare. Nel complesso saranno 3.500 le persone coinvolte tra addetti ai lavori, volontari e membri delle Federazioni, 550 i media accreditati. Saranno 140 le telecamere posate per la produzione televisiva dell'intero evento (90 delle quali funzionanti in contemporanea), che irradieranno le immagini a oltre 500 milioni di spettatori. Oltre alla copertura tv (in Italia le gare saranno trasmesse da Rai ed Eurosport), tutti gli appassionati potranno avere contenuti esclusivi tramite la “Cortina 2021 Official App”, scaricabile su tutti i dispositivi iOS e Android.

Dopo la cerimonia di domenica 7 febbraio, subito tre giorni di emozioni con l'assegnazione dei titoli di combinata alpina femminile, superG femminile e maschile e combinata alpina maschile. L'11 e il 12 febbraio saranno dedicati alle prove delle discese, le cui gare per le medaglie si svolgeranno nel fine settimana: sabato 13 le donne, domenica 14 gli uomini. Sarà poi la volta delle prove tecniche. Lo spettacolo riprenderà con il parallelo (16 febbraio) e il parallelo a squadre (17 febbraio). Il gran finale da giovedì 18 a domenica 21 febbraio, nell'ordine gigante femminile, gigante maschile, slalom femminile e slalom maschile. «Questa grande organizzazione porterà avanti un Mondiale innovativo. La Federazione ha cercato di dare il massimo in tutta la preparazione per arrivare all'evento con atleti competitivi. Abbiamo una grande squadra femminile, che sta dettando legge. Ci faremo valere». Così il presidente della Fisi Flavio Roda.

La Coppa del Mondo ha sinora detto che tra le ragazze, con quattro vittorie a testa, Marta Bassino è stata in stagione la dominatrice dello slalom gigante e Sofia Goggia della discesa. La bergamasca adora l'Olympia delle Tofane, la pista teatro delle prove veloci al femminile: «Cortina per me è un pozzo di ricordi, un posto speciale, dove ho ottenuto il mio primo pettorale rosso in discesa e dove ho conosciuto il mio idolo Lindsey Vonn. Spero sarà lo scenario di un grande Mondiale», ha detto la campionessa olimpica di discesa a Pyeongchang nel 2018.

L'Italia delle donne punterà anche sulla voglia di riscatto di Federica Brignone, la detentrice della sfera di cristallo generale. Tra gli uomini i risultati sinora sono stati meno eclatanti. Ma arriva voglioso di ben figurare a Cortina l'eterno Christof Innerhofer: «Dovrò rischiare tanto per vincere una medaglia. Sono carico e sono disposto a farlo». Da Dominik Paris, poi, si attende sempre la zampata del campione in questa stagione di ripresa dopo il grave infortunio al ginocchio del gennaio 2020. Nello slalom, infine, fari soprattutto sul giovane talento azzurro Alex Vinatzer, sul podio a Zagabria a inizio gennaio prima di tante (troppe) uscite che lo stanno condizionando. Ma il potenziale per sognare una medaglia c'è tutto.

