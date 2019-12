Assolti i medici della Fidal dall'accusa di favoreggiamento

Sono stati assolti in corte d'appello a Bolzano i medici della Federazione Italiana di Atletica Leggera Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto, accusati di favoreggiamento nell'ambito di un filone del caso doping Alex Schwazer. In primo grado i due erano stati invece condannati a due anni ciascuno. Anche l'ex dirigente del settore tecnico della Fidal, Rita Bottiglieri, condannata in primo grado a 9 mesi, è stata assolta, come chiesto anche dall'accusa di secondo grado. Mercoled√¨ 11 Dicembre 2019, 20:52

