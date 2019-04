Sarnico Lovere Run, lo spettacolo di correre in riva al lago d'Iseo

ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24.00 del 25 Aprile 2019 o al raggiungimento di 4.000 iscritti.

“Sarnico Lovere Run si conferma ancora una volta come il più importante evento del Lago d’Iseo. Oltre 4mila partecipanti che arrivano da tutta Italia e anche dall’estero. Tutte le attività di ricezione turistica stanno registrando il tutto esaurito da qualche settimana, oltre 2mila runners più i loro famigliari o i loro amici soggiorneranno per più giorni nella zona – ha detto Filippo Cassarino Presidente Running Facotry Asd - Un evento possibile grazie anche al Main Sponsor LucchiniRs Group, allo Sponsor Tecnico New Balance, a Tornado Sport Nutrition per gli integratori e a Garmin per il cronometraggio ufficiale, ai Gold Sponsor Uniacque, Intred Telecomunicazioni e Navigazione Lago d'Iseo che insieme a diverse altre aziende credono in questo progetto sportivo che crea turismo, un forte indotto economico immediato e forte conoscenza del territorio”. Gianni Poli, dall’alto della sua esperienza ultradecennale di atleta e di organizzatore ha voluto dare una panoramica globale dell’evento: “Ricordo ancora quando siamo partiti. Era il 24 Aprile del 2011, prima edizione, sapevamo che c’era la possibilità di fare un gran bel lavoro. I sacrifici di tutti noi del comitato organizzatore e dei volontari sono tantissimi, ma dare risalto al territorio, farlo conoscere, vedere la gente che corre o cammina felice mi rende ogni anno orgoglioso di ciò che stiamo facendo. Sarà bellissimo anche vedere i ragazzini e le tante ragazzine delle gare a loro riservate al sabato pomeriggio, così come la camminata non competitiva da Riva di Solto da 6km della domenica mattina che ha oltre mille partecipanti, più degli abitanti del paese. Ancora non è finita, il lunedì gran finale a Monte Isola con i campioni della gara e tanti ospiti e amici. Una corsetta tranquilla dove ci sono sempre oltre cento persone.Sarnico Lovere Run è da sempre attenta a valorizzare i prodotti e le aziende del territorio. Già oggi il rinfresco finale della presentazione è stato fatto con prodotti locali, quindi a km zero, con l’ausilio dei ragazzi della Fondazione I.S.B. che eroga corsi nel settore ristorativo-alberghiero. Domenica 28 inoltre i primi tre classificati della gara maschile e femminile riceveranno tra i vari premi anche una coperta di lana ‘pégra’ del ‘Pesto Boss’: Una interpretazione attuale della coperta tradizionale delle valli bergamasche dalla filiera agro-tessile della Valgandino.Presentata la T-shirt che comporrà il pacco gara della Sarnico Lovere Run 2019. Grazie a New Balance, sponsor tecnico dell’evento, la t-shirt coniuga alla perfezione funzionalità e stile. Il tessuto liscio, estremamente morbido e con tecnologia per la dispersione del sudore offre le funzionalità ad alte performance senza rinunciare a un look contemporaneo, coadiuvato dai colori accesi voluti per la gara: fucsia per le donne, blu per gli uomini. Sul fronte è indicato #iosonosarnicolovere l’hashtag ufficiale per unirsi alla community di appassionati, da usare nelle foto e nei commenti.– Mettersi la medaglia al collo. Questo è il momento più bello, quando passi sotto l’arco del traguardo e sai d’aver concluso la gara. La medaglia non solo ti definisce un “finisher” della gara, ma è un ricordo tangibile che si aggiunge a quello indelebile nella nostra memoria. La medaglia di quest’anno, con un forte richiamo del lago d’Iseo è realizzata in metallo pregiato da tenere insieme ai ricordi delle nostre imprese.– Sarnico Lovere Run è un evento per tutti grazie anche alla non competitiva Riva Di Solto – Lovere da 6km che partirà alle ore 9.15. Come sempre la non competitiva è legata a filo diretto con l'Associazione Angelman e i partecipanti correranno con una maglietta esclusiva "We Run For" dedicata all'associazione che raccoglie fondi per sostenere la ricerca sulla Sindrome di Angelman.La Sarnico Lovere Run è una corsa unica nel suo genere perché si svolge sulla strada che costeggia il lago d’Iseo. Il tragitto è stato, infatti, pensato per esaltare la bellezza degli scorci lacustri della sponda bergamasca, che si susseguono rapidamente, sottolineando colori, vegetazione e fauna. Lo start della corsa è in piazza XX settembre a Sarnico, centro turistico che poggia all’estremità meridionale del lago, che ogni anno attira migliaia di appassionati di sport, natura e benessere. Un percorso piuttosto pianeggiante e veloce, adatto a qualsiasi tipo di runner; il primo paese che si incontra dopo Sarnico è Predore, da cui bene si può osservare la sponda opposta, quella bresciana, con l’approdo e il lungolago di Iseo. Proseguendo la corsa, a catturare l’attenzione, anche Monte Isola, la più grande isola dei laghi europei che raggiunge i 600 m. di altitudine ed è caratterizzata da una vegetazione tipicamente mediterranea che si ritrova anche nei bei giardini delle due piccole isole (di proprietà privata) di Loreto e S.Paolo che la affiancano a Nord e a Sud. La corsa attraversa l’abitato di Tavernola bergamasca e di Riva di Solto, uno dei borghi medievali meglio conservati del Sebino. Il calore e l’accoglienza degli abitanti del luogo sono un toccasana per chi inizia ad accusare la stanchezza dei chilometri. Gli ultimi km, tra Castro e Lovere, stupiscono perché caratterizzati da grosse rocce a picco sul lago, capaci di ricordare i tipici scorci della costiera amalfitana .L’arrivo è al porto turistico di Lovere, uno dei borghi più belli d’Italia capace di affascinare con i suoi stretti vicoli, le strade che si intrecciano all’interno, i magnifici palazzi e la sua piazza che ricorda un anfiteatro aperto sulla natura. Il colore del lago, quello del cielo e delle montagne, la direzione del vento e l'increspatura delle acque, vi stupiranno, facendo del paesaggio offerto dalla Sarnico Lovere Run, un luogo quasi incantato per tutti i 26 km di gara