Samantha Cerio, infortunio choc: dopo il salto si rompe entrambe le gambe

Immagini decisamente forti, quelle che arrivano da una competizione di ginnastica giovanile e che riguardano un terribile infortunio. A rimanerne vittima è stata Samantha Cerio, giovane ginnasta proveniente da Auburn, in Alabama, e partecipante al torneo NCAA Gymnastics.







La giovane atleta e studentessa universitaria, infatti, stava eseguendo la propria performance e, per concludere l'esercizio, ha compiuto una difficile manovra acrobatica. Tutto eseguito quasi alla perfezione, tranne per quanto riguarda l'atterraggio sulla pedana. Proprio in quel momento, infatti, la giovane Samantha Cerio ha riportato una frattura ad entrambe le gambe. Le immagini sono agghiaccianti e sono diventate immediatamente virali.



Distrutta dal dolore per l'infortunio e per l'uscita di scena dalla competizione, Samantha Cerio è stata portata via in lacrime e su una barella, tra gli applausi del pubblico. Ora si trova ricoverata in ospedale e si prepara ad una lunga convalescenza, ma dopo l'infortunio la giovane ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica: «Non potrei essere più orgogliosa della persona che sono diventata grazie alla ginnastica. Mi ha insegnato l'umiltà, il duro lavoro, la dedizione e l'integrità. Mi ha permesso di affrontare sfide che mai avrei immaginato e mi ha dimostrato chi sono come persona. Non è finita come avevo immaginato, ma niente va come uno può pianificare». © RIPRODUZIONE RISERVATA