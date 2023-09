Presentata Salomon Running Milano: 3500 al via, si corre l’1 ottobre

Dieci giorni al via per Salomon Running Milano, un grande classico delle corse meneghine con le sue 13 edizioni. Si corre domenica 1 ottobre, oltre 3mila i partecipanti che saranno al via per la corsa che più di ogni altra nel capoluogo meneghino pensa alla natura. Organizzazione sempre a cura di A&C Consulting insieme a Friesian Team Asd, come sempre ci saranno novità sul percorso, nuovi tracciati, variazioni, come normale che sia in una città di Milano che cambia volto e forma ogni giorno. Salite, discese, gradini, sterrati, erba, sentieri, questa è da sempre la Salomon Running Milano. Un percorso unico e spettacolare che vedrà gli atleti partire da CityLife, quartier generale dell’evento con il suo Expo Village, e passare nel Centro Congressi Mi.Co., al Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, il Ponte Iper, il cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, la pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella, il Velodromo Vigorelli. Arrivo previsto a CityLife, luogo di partenza.

LE DISTANZE – Salomon Running Milano sarà accessibile a tutti, dai più allenati ai meno esperti. Top Cup 21km, start ore 8.30, è la gara principale, competitiva Fidal, mentre in forma non competitiva saranno la SmartCityLife 15 km, partenza ore 9.00, che avrà un percorso da correre tutto d’un fiato tra salite di media difficoltà, un trail veloce, una sfida tra strada e sterrato. Infine, la Smart Cup 10km, il via alle 9.30, la distanza più breve ma altrettanto affascinante, una gara adatta a tutti per vivere la bellezza del percorso di gara, unico nel suo genere. “Anche quest’anno siamo orgogliosi di supportare questa edizione della Salomon Running Milano. Mai come oggi, iniziative simili sono un’occasione importante per coinvolgere l’intera comunità. Quella di domenica 1° ottobre sarà una giornata straordinaria e noi siamo pronti a scendere in pista, anzi in strada, confermando ancora una volta il legame indissolubile che ci lega a Milano.” ha detto Gianfranco De Cesaris Consigliere Delegato & Direttore Generale BymyCar Milano.

Ilaria Cestonaro, marketing manager Salomon IT, ha dichiarato: "Anche quest'anno siamo orgogliosi e felici di tornare a Milano con la gara regina del nostro calendario, la Salomon Running Milano. Questa gara, affascinante e originale, sposa da sempre quei valori che riteniamo fondamentali in Salomon: l'importanza di mettersi in gioco in un contesto outdoor anche in città, lo spirito di socialità che unisce gli oltre 3.000 runners sulla linea di partenza e il riuscire a scoprire, grazie alla corsa, i nostri territori e la nostra meravigliosa Milano”.

Per SmartCityLife Milano è intervenuto il Marketing Manager Giorgio Lazzaro a cui è seguita la dichiarazione di Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife Milano: "Con oltre tremila partecipanti, anche quest'anno e ancora una volta, la Salomon Running MIlano, si attesta tra gli eventi tanto attesi della nostra città con il suo percorso unico e spettacolare che vedrà appunto partire gli atleti da CityLife. Noi di SmartCityLife insieme a A&C Consulting e Friesian Team Asd, siamo lieti di poter dare alla cittadinanza l'occasione di partecipare a questo grande evento all'aperto. La nostra intenzione infatti è quella di improntare, sempre di più, la gestione del parco di CityLife sulla massima apertura al pubblico esterno. Per i prossimi mesi stiamo già programmando una serie di eventi non solo sportivi ma anche culturali. Eventi di cui daremo ulteriori informazioni anche nella nostra App SmartCityLife.

" Salomon Running Milano anche quest’anno ha fatto squadra con un grande partner quale Milanosport, la società per azioni che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche del Comune di Milano, tra le quali il Velodromo Maspes Vigorelli l’anno scorso luogo di arrivo della gara.

Massimo Mapelli A&C Consulting - Sportitude, organizzazione evento: “Diverse le novità per questa edizione. Il Villaggio commerciale sarà nella parte alta di piazza Tre Torri di CityLife, mentre in piazza Burri ci saranno tutti i servizi della corsa come deposito borse e spogliatoi. Lo start della gara sarà da viale Boezio, mentre l’arrivo sarà in via Stratos proprio all’interno di CityLife. Per gestire l’evento servono 400 volontari, mentre ad oggi vi sono già 1500 iscritti suddivisi equamente tra le tre distanze. L’obiettivo è arrivare ai 3mila partecipanti. Sabato mattina 30 settembre presso lo stand Salomon in collaborazione con il negozio Why-Run vi sarà un evento speciale Salomon dove sarà possibile testare le scarpe e si potrà a provare il percorso al Monte Stella insieme a due campioni esperti di trail del Team Salomon”.

LA T-SHIRT – Le buone tradizioni si rinnovano, per tutti gli atleti, nel pacco gara, la T-shirt firmata dal title sponsor Salomon, un capo tecnico di alta qualità fatto per ricordare a ciascun runner la passione e l’impegno per questo sport e la partecipazione ad un evento creativo e dalle mille peculiarità. Un capo pensato per rendere ancora più cool quest’evento, dal carattere esplosivo, sullo sfondo un colore rosso fiammante a far da base ad una grafica pixelata. Al centro logo e nome della gara, resterà per i partecipanti come un prezioso ricordo della partecipazione a questo entusiasmante evento.

LA MEDAGLIA – Ancora un ricordo per i tanti runner, la medaglia finisher, in acciaio verniciato a polvere, sagomata e in rilievo è stata realizzata unendo sullo sfondo le immagini di CityLife e Collina Alfa Romeo, due passaggi iconici all’interno del percorso di gara. Al centro, protagonista, l’atleta che si butta sul filo di lana del traguardo, simbolicamente a terminare la gara al massimo della velocità e al massimo delle proprie possibilità. Per tutti ma a ciascuno la sua, il cordino sarà diverso a seconda della distanza.

ISCRIZIONI APERTE – Ancora aperte le iscrizioni in modalità online, tutte le informazioni sono sul sito ufficiale https://www.runningmilano.info/ . Fino al 28 settembre l’iscrizione sarà di 35 euro per la 21km, 25 euro per la 15km. Euro 15, prezzo bloccato fino al 28 settembre, per la 10km. Chiusura iscrizioni online il 28 settembre e possibilità di registrarsi il venerdì e sabato dell’evento anche al Villaggio Expo se vi sarà ancora disponibilità di pettorali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 16:08

