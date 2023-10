Ryder Cup, il Team Europa batte gli Stati Uniti 14.5-10.5 per la gioia dei tifosi al ​Marco Simone golf e country club di Roma. Il Team Europa ha, dunque, vinto la Ryder Cup.

Decisivo il mezzo punto conquistato Fleetwood

In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti (portando lo score sul 14.5-10.5 per il Vecchio Continente) è stato l'inglese Tommy Fleetwood che ha conquistato matematicamente il mezzo punto contro l'americano Fowler.

