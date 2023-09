Ryder Cup 2023: al Marco Simone Djokovic, Sainz e Shevchenko danno spettacolo nell'All Star Match

di Daniele Petroselli

Al Marco Simone Golf & Country Club si scaldano i motori per la Ryder Cup 2023, l'evento mondiale di golf che vede confrontarsi i migliori giocatori di Europa e USA l'uno contro l'altro per il prestigioso trofeo, nato nel 1927. Mentre i due team continuano l'allenamento sul circuito, ecco arrivare i vip a scaldare il pubblico, già numeroso (attesi in totale fino a domenica oltre 300mila spettatori da tutto il mondo), per un antipasto di quello che accadrà da venerdì fino a domenica lungo le buche dell'impianto di Guidonia.

E' andata infatti in scena l'All Star Match, la sfida tra celebrità guidate da due ex capitani di Ryder Cup, Colin Montgomerie e Corey Pavin. Presenti, tra gli altri, il tennista Novak Djokovic, l'ex calciatore del Milan Andriy Shevchenko, il pilota della Ferrari Carlos Sainz Jr, e Gareth Bale, vincitore di cinque Uefa Champions League con il Real Madrid. Passando anche per Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, e Kathryn Newton, attrice hollywoodiana.

Le due squadre si sono sfidate sulla distanza di sette buche. Montgomerie ha giocato al fianco di Bale e ha sfidato la coppia Pavin-Shevchenko. Lo youtuber Garrett Hilbert e Fioravanti (Team Monty) invece hanno giocato contro la Newton e Victor Cruz, ex giocatore di football americano (Team Pavin). Mentre il match più atteso era quello che vedeva l'uno contro l'altro Djokovic (Team Monty) e Sainz (Team Pavin), in tandem rispettivamente con i golfisti paralimpici Kipp Popert e Tommaso Perrino, ct della Squadra Nazionale Paralimpica Maschile e Femminile della Federazione Italiana Golf.

E al termine della sfida, Shevchenko ai media ha commentato così la nomina a consigliere personale del presidente ucraino Zelensky: "Il mio ruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina".

