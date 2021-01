Running, nasce la nuova community Sound Mind e Sound Body

ASICS è alla ricerca di runners da tutta Europa che rappresentino la filosofia Sound Mind, Sound Body. Da oggi, tutti i runners che vogliono ispirare e motivare gli altri sui benefici della corsa sul corpo e sulla mente, sono invitati a candidarsi per entrare a far parte del team ASICS FrontRunner. Giovani o adulti, principianti o professionisti, l'ASICS FrontRunner Team è una community di runners uniti dalla passione per la corsa che crede fermamente nei benefici del movimento che vanno oltre a quelli fisici. Nel 2021, mentre il mondo cerca di superare una crisi che si ripercuote anche sulla salute mentale e che deriva dalla pandemia, ASICS vuole lanciare un messaggio positivo e reclutare nuovi membri che possano sostenere e incoraggiare più persone a correre per il benessere psicofisico. L’ASICS FrontRunner Italy Alessia Sergon descrive la sua esperienza nella community: "Nonostante i problemi conseguenti alla pandemia, anche nel 2020 la nostra community è sempre stata unita. Abbiamo trasformato tutte le emozioni negative in una energia più grande, esprimendo la filosofia 'Sound Mind, Sound Body' con il movimento 'Untied Yet United'".

Linda van Aken, VP di Running ASICS Europe: "Il team ASICS FrontRunner rappresenta veramente ciò che ASICS incarna: una mente sana in un corpo sano. Questo è stato evidente nel 2020 perché il Team ha ispirato, motivato e aiutato sempre più persone a comprendere i benefici della corsa e delle tecniche di corsa. Nel 2021, accogliamo con entusiasmo le candidature di persone che amano correre tanto quanto noi - per il corpo e per la mente". La fase di candidatura è iniziata e si concluderà il 4 febbraio 2021. I canditati possono caricare la propria domanda su asics.com/frontrunner. In fase di selezione, utilizza l'alba come simbolo di positività e muoviti al sorgere del sole, condividendo la tua immagine con #SunriseMind e #ASICSFrontRunner2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 20:54

