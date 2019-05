Run Happy Tour, torna l’evento di Brooks che unisce i runner di tutta Italia

Sarà anche l'occasione per scoprire la nuovissima scarpa Glycerin 17 con la tecnologia di ammortizzazione DNA-LOFT di Brooks. Massima ammortizzazione, calzata avvolgente, transizione tacco-punta fluida per una falcata perfetta. Tutto questo è quindi ora possibile con DNA-LOFT: una tecnologia composta da un mix finemente calibrato di schiuma, aria e gomma. Progettato per adattarsi istantaneamente al passo, al peso e alla velocità di ogni runner, dona una piacevole morbidezza alla pianta del piede, garantendo un comfort senza precedenti, senza sacrificare reattività e resistenza. La gomma inoltre aggiunge longevità all’intersuola assicurando che la morbidezza duri per tutta la vita della scarpa, mentre l'aria diminuisce il peso del materiale garantendo una falcata ultraleggera.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna, l’evento diche unisce i runner (e non solo) di tutta Italia. Pensato per far vivere la corsa in modo completamente diverso, il Tour è anche un momento dove tutti possono vivere in prima persona lo spirito run happy, filosofia che da sempre contraddistingue il brand.Ad ogni appuntamento tutti potranno testare i nuovi prodotti della stagione (), correre 5 km “spensierati” a ritmo di musica e divertirsi insieme alla grande famiglia Brooks. Per finire, un vitaminico Run Happy Hour organizzato in collaborazione con San Benedetto Acquavitamin e DJ set animeranno il pomeriggio. Ma non è tutto: quest’anno il tour farà vivere l’esperienza indimenticabile a 5 atleti speciali dell’associazione “I Maratonabili”. Caterina, Margherita, Raffaele, Alessandro e Linda: ognuno di loro sarà special guest in una città del tour. Brooks donerà 1 euro per ogni runner che parteciperà alle diverse tappe del Run Happy Tour, con l’obiettivo di sostenere l’associazione per l’acquisto e la manutenzione delle speciali carrozzine che servono ai ragazzi disabili per partecipare alle gare insieme al loro gruppo di accompagnatori.L’, basta registrarsi sul sito https: //www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/, selezionare la tappa a cui si desidera partecipare, scegliere la scarpa da corsa che si vuole testare e arrivare all’appuntamento carichi di energia e voglia di divertirsi in compagnia. Al termine dell’evento tutti i partecipanti riceveranno lada ritirare presso i rivenditori aderenti all’iniziativa entro 15 giorni dall’evento.