Rugby, l'Inghilterra dei giganti demolisce l'Italia a Twickenham 57-14

dal nostro inviatoLONDRA In un combattimento di lotta grecoromana fra massimi e leggeri si arriva alla fine sul 57-14 nel tempio di Twickenham in cui l'Inghilterra domina con una fisicità sì attesa ma ancora più devastante. Sono 8 mete a due il che pare addirittura poco lusinghiero per la terza squadra al mondo oggi in formato XXXL: sono il coraggio e lo spirito di sacrificio di Parisse e compagni che, placcaggio dopo placcaggio, impediscono ai giganti con la rosa di Lancaster sul petto di dilagare in maniera ancora più esuberante. Ma appena si sbaglia un placcaggio (ed Esposito ne ha falliti subito 2) arriva la meta inglese.A volte sembra che agli azzurri tocchi arginare il crollo di una diga con un dito, il dito di un bambino assediato da colossi che randellano a destra e manca con possenti bicipiti.Sconcertante quanto vi pare, ma così è.In mezzo a questo tsunami inglese è almeno sbocciato presto un fiore con la meta capolavoro di Allan che ha sprintato in meta dopo venti fasi in cui Tebaldi ha fatto perdere la bussola alla difesa avversaria, Morisi ha resistito a due tramvate e Ruzza ha ballato in mezzo agli elefanti. Davvero uno show di alta classe applaudito dagli 82.022 fedeli della Fortezza. Correva il minuto numero 12 e l'Italia ha pareggiato 7-7, chè Allan ha pure trasformato da posizione angolatissima.Me nessuno in realtà, anche in questo felice frangente, ha creduto che le cariche degli inglesi potessero trovare cavalli di frisia e trincee sufficienti. Quando Tuilagi o Te'o o Cokanasiga galoppano trema anche la tribuna. Per dire, in questi giorni il caporale dell'esercito di sua maestà e rugbysta anch'esso del 21enne fijiano di origini Joe, ha rivelato di aver falsificato i documenti del figlio da quando aveva 15 anni per farlo giocare con gli adulti, tanto la stazza del ragazzino brufoloso era già maggiorata rispetto a quella dei seniores.No, l'Italia non ha mai battuto in 24 partite l'Inghilterra e ben difficilmente lo potrà fare se sul tappeto si affrontono due pesi così diversi.Dopo la meta iniziale di George sono arrivate prima del the quelle di May, Tuilagi e Shields e pure un piazzato di Farrell che ha voluto respirare per un momento.Nella ripresa stessa musica, anche in questo caso con un cameo azzurro interpretato da Morisi che al 54' è volato in meta su lungo passaggio di Allan, mai poi, martellata dopo martellata, gli inglesi ne hanno fatte altre quattro. Il 57-14 odierno è il quarto peggior risultato di sempre dell'Italia qui a Twickenham, ma ormai il gap fra queste nazionali da podio mondiale e le squadre di seconda fascia come l'Italia non si sa proprio come si potrà colmare. Una citazione finale per Federico Ruzza, un lungo razza Piave che gioca già come un veterano e che prende sempre il vantaggio, oltre ad avere mani da mediano di mischia.I marcatori. Inghilterra. m 7' George 14' George 21' Tuilagi 32' Shields 46' Tuilagi 63' Kruis 67' Robson 78' Shields; c.p. 24'; 5 tr. Farrell 1 tr. FordItalia: m. 12' Allan 54' Morisi, 2 tr. AllanInghilterra: Daly; Cokanasiga, Tuilagi M., Te'o, May; Farrell (cap), Youngs; Vunipola B., Curry, Shields; Kruis, Launchbury; Sinckler, George, Genge.A disposizione: Cowan-Dickie, Moon, Cole, Hughes, Wilson, Robson, Ford, Slade.All. JonesItalia: Hayward; Padovani, Campagnaro, Morisi, Esposito; Allan, Tebaldi; Parisse (cap), Steyn, Negri; Budd, Ruzza; Ferrari, Bigi, Lovotti.A disposizione: Ghiraldini, Traorè, Pasquali, Sisi, Polledri, Palazzani, McKinley, CastelloAll. O’SheaArb. Nic Berry (Aus)LA PRESENTAZIONESiccome due anni fa qui a Twickenham gli inglesi ebbero forti difficoltà di comprendonio nel fronteggiare la geniale tattica azzurra del fuorigioco, oggi ricorreranno alla forza bruta per liquidare l’Italia che nel 2017 li ridicolizzò al punto che chiesero poi alla federazione internazionale di cambiare le regole.E, beh, sì, anche due anni fa, sia pure a fatica, alla fine vinsero loro, perché sono pur sempre la terza squadra più forte del mondo, ma oggi vogliono essere proprio sicuri di demolire la difesa azzurra mandando in campo fra i trequarti Te’o , Tuilagi (entrambi di origine samoana) e Kokasaniga (radici fijiane) che soffocano ogni bilancia sotto complessivi chilogrammi 329.Insomma, una cavalleria non esattamente leggera come si ha in mente in fatto di trequarti, che costringerà soprattutto i normodotati centri azzurri Campagnaro e Morisi a una battaglia durissima. E poi guarda un po’: la nazione con più rugbysti del globo (2 milioni contro gli 80mila italici) pesca senza ritegno fra i colossi del Pacifico. Chissà perché ogni tanto qualcuno storce il naso se fra gli azzurri capita qualche talentuoso figlio di italiani emigrati oppure qualche equiparato.Il match di oggi nell'al solito piovigginoso Twickenham è diventato ad alto voltaggio dopo la meravigliosa impresa del Galles che ha mandato al tappeto gli inglesi lanciati verso la vittoria del Sei Nazioni con tanto di Grand Slam (tutte vittorie). Macché: ora, più che battere, compreso il punto di bonus offensivo, l'Italia - come ampiamente da pronostico - devono proprio cancellarla dal campo per rifarsi una verginità e per sfidare nell'ultimo turno la Scozia. Anche il cardo è alla portata di Eddie Jones, ma la batosta a Cardiff ha incrinato certezze e meccanismi che al ct dell'Inghilterra servono anche in vista dei Mondiali in autunno. Niente di meglio che un match nella Fortezza contro la squadra più debolo del Torneo."Sì sì, la palla possiamo anche passarla. Ogni tanto, ma non è poi così necessario" ha detto con sufficienza Manu Tuilagi, uno dei tre colossi schierati da Jones sacrificando in panchina l'elegante genialità di Slade. La tattica inglese sarà, in altre parole, quella dei bulldozer, dritto per dritto, il rugby da autoscontri assai poco piacevole da vedere ma devastante se si possiedono titani come i giocatori inglesi.«Nessuna paura: tutto sommato - dice il rientrante capitano Parisse - è una sorta di riconoscimento al nostro valore, alla nostra capacità di segnare punti e di restare in partita fino all’80’. Di sicuro ci vedrete lottare fino all’ultimo respiro».Al solito il pronostico dei bookmaker è impietoso (ko di almeno 30 punti), ma in questi giorni la stampa inglese ha più volte riconosciuto i progressi del rugby azzurro guidato da O’Shea come rilevano anche molte delle statistiche del torneo: ad esempio la miglior rimessa laterale, allenata da Giampiero De Carli, è sorprendemente la migliore del torneo.Azzurri in testa - e qui la sorpresa è ancora più grande, anche nella velocità con cui rimettono in gioco il pallone dopo un raggruppamento.Poi, è vero, maledette statistiche, siamo a 20 sconfitte di fila e l'Inghilterra è l'unica squadra del Sei Nazioni che non abbiamo mai battuto: ovvero, uscire in piedi e magari a testa alta oggi dal Tempio stipato da 72mila fedeli restano le realistiche mete dell’Italia.Londra, Twickenham Stadium – sabato 9 marzo 2019Italia-Inghilterra ore 17.45Guinness Sei Nazioni 2019, IV giornata – diretta su DMAX a partire dalle 17.05 (ora Italiana)