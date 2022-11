Rugby, Italia - Samoa 49-17: azzurri dominano i giganti del Pacifico, 6 mete show a Padova

Rugby, Italia - Samoa diretta a Padova oggi 5 novembre

49-17 (p.t. 28-0)

I marcatori

9' 3-0 c.p. Allan

21' 10-0 m. Brex tr. Allan

23' 17-0 m. Bruno tr. Allan

28' 20-0 c.p. Allan

36' 23-0 c.p. Garbisi

40' 28-0 m. Ioane

45' 35-0 m. Ioane tr. Allan

51' 35-7 m. tr.

54' m. Lorenzo Cannone. tr. Garbisi

61' m. Bruno tr. Garbisi

71' m.

79' m.

Primo tempo

Che Italia a Padova contro i samoani, giganti del Pacifico: prima del the gli azzurri stampano sui muscoli degli avversari tre mete show dei trequarti tutte cesellate con giocate che sembravano dimenticate nel repertorio italiano. Come sempre, però, la chiave di questo sontuoso primo tempo è stata la difesa individuale e collettiva, capace di spegnere le iniziative di Samoa impostate soprattutto sulla potenza. Sotto il sole di Padova, con 8.457 fedeli stretti nel Plebiscito, gli azzurri hanno placcato come diavoli resistendo agli assalti dei primi 9 minuti durante i quali al 5' si registra l'unica sbavatura. Respinti tre volte nei tentativi di maul avanzante, i samoani hanno giocato una touche sulla velocità facendo però in avanti l'assist individuato subito dall'arbitro Ridley e poi confermato alla moviola dal Tmo. Questione di centimetri ma è quel piccolo colpo di fortuna che bisogna meritare come avevano fatto gli italiani sacrificandosi nel corpo a corpo con gli isolani.

Poi al 9' Allan sblocca il punteggio con un penalty che apre una fase di dominio azzurro. Al 21' la prima meta azzurra con Brex lanciato fin sotto ai pali da una magia di Morisi e Garbisi: una marcatura in prima fase di grande classe che apre il cuore e la mente dell'Italia che due minuti dopo contrattacca dai proprio 22 con fraseggi sull'out destro in cui si distingue il rientrante Varney, pronto a servire Bruno che arriva come un treno: 17-0.

Al 28' e al 36' ancora punizioni tra i pali con Allan e Garbisi: 23-0. E infine allo scadere del tempo il guizzo di Ioane lanciato al largo da Garbisi dopo le cariche degli avanti. Insomma 28-0 e una prestazione da grande squadre.

Le formazioni

Padova - Stadio Plebiscito

Italy: 15 Tommaso Allan, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti



Samoa: 15 Danny Toala, 14 Alapati Leiua, 13 UJ Seuteni, 12 D’Angelo Leuila, 11 Nigel Ah Wong, 10 Rodney Iona, 9 Ereatara Enari, 8 Fritz Lee, 7 Jordan Taufua, 6 Theo McFarland, 5 Chris Vui, 4 Brian Alainuuese, 3 Michael Alaalatoa (c), 2 Seilala Lam, 1 Jordan Lay

Replacements: 16 Manu Leiataua, 17 Nephi Leatigaga, 18 Jeffery Toomaga-Allen, 19 Taleni Seu, 20 Tala Gray, 21 Jonathan Taumateine, 22 Duncan Paia’aua, 23 Tomasi Alosio

L'attesa

Riparte oggi la stagione dei test match autunnali dell'Italia. Il primo appuntamento per dimenticare l'infaustissimo ko estivo con la Georgia a Butumi è oggi 5 novembre al Plebiscito di Padova dove gli azzurri del ct Kieran Crowley sfideranno la nazionale delle Isole Samoa (ore 14, diretta TV8 e Sky Sport Arena), espressione dell'arcipelago del Pacifico che conta su 200mila abitanti, mentre altrettanti samoani sono residenti anche da tre generazioni soprattutto in Nuova Zelanda e Australia dove i giocatori dal fisico imponente, ma al tempo stesso assai agili e veloci, crescono tecnicamente al punto che Samoa nel ranking mondiale entra ed esce (di poco) dall'attico della Top 10 (ora sono undicesimi) che l'Italia vede solo col binocolo (14a). Il loro ct è l'ex All Blacks, Tana Umaga, fra i grandi del rugby mondiale. Di più: tutti i samoani in campo oggi giocano nei durissimi campionati inglesi, francesi e nel Super Rugby dell'emisfero sud.

Secondo gli allibratori gli azzurri guidati dal capitano Lamaro sono leggermente favoriti, ma dev'essere solo per il fattore campo (oggi il Plebiscito è finalmente esaurito, 8.457 i fedeli) perché vincere sarà durissima. La battaglia fisica sarà terribile. Il presidente federale Innocenti ha spronato gli azzurri chiedondo almeno due vittorie con Samoa, Australia e Sudafrica. Ottimismo da presidente se consideriamo che la partita meno difficile è proprio quella odierna.

