Galles-Italia 21-22 Diretta Clamorosa vittoria degli azzurri dopo 36 ko

Galles-Italia al Principality Stadium di Cardiff

21-15 (p.t. 7-12)

I marcatori

12' c.p. Garbisi

15' c.p. Padovani

27' m. Watkin tr. Biggar

31' c.p. Garbisi

32' c.p. Padovani

51' m. Lake tr. Biggar

56' c.p. Garbisi

68' m. Adams tr. Garbisi

Primo tempo

Che meraviglia d'Italia a Cardiff al Principality Stadium inondato di sole e di azzurro. Italiani determinati, precisi, convinti, lucidi: due piazzati di Garbisi e due (assai difficili) di Padovani ci tengono davanti fino al tè ammutolendo i 72.499 fedeli che tappezzano di rosso lo stadione. Non c'è un azzurro che venga meno ai compiti, non c'è una manovra che non comporti una conquista di terreno, bene il possesso. Il Galles ha segnato solo al 27' con Watkin approfittando dell'unico appannamento della linea difensiva che prima aveva però respinto quattro drive da penal-touche in cui i gallesi sono maestri. E peccato per due chiare occasioni da meta non finalizzate dagli azzurri nel finale. Uno dei primi tempi migliori di sempre dell'Italia nel Sei Nazioni.

Le formazioni di Galles-Italia

Cardiff, Principality Stadium – sabato 19 marzo ore 15.15

Guinness Sei Nazioni 2022, V giornata – diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e TV8 dalle 14.30

Galles v Italia

Galles: McNicholl; Rees-Zammit, Watkin, Halaholo, Adams; Biggar (cap), Davies; Faletau, Navidi, Davies; Wyn Jones, Bead; Lewis, Lake, Thomas

A disposizione: Roberts, Jones, Brown, Rowlands, Moriarty, Hardy, Sheedy, Tompkins

All. Pivac

Italia: Capuozzo; Padovani, Brex, Marin, Ioane; Garbisi, Braley; Halafihi, Lamaro (cap.), Pettinelli; Ruzza, Fuser; Ceccarelli, Nicotera, Fischetti

A disposizione: Bigi, Traorè, Alongi, Sisi, Cannone, Steyn, Fusco, Zanon

All. Crowley

Arb. Andrew Brace (Irlanda)

TMO: Joy Neville (Irlanda)

L'attesa

Toh, si potrebbe pure perdere, ma non straperdere a Cardiff dove oggi (alle 15.15) un monumentale Galles accoglie l'Italia che al Principality Stadium le ha sempre prese salvo un pareggio pure stretto nel 2006, due invede le vittorie a Roma (2003 e 2007). Secondo gli allibratori il gap è solo di 14 punti, il più basso di questo Sei Nazioni che come previsto ha fatto scrivere nel registro altri 4 ko portando a 36 la striscia nera iniziata nel remoto 2015. Come mai tale generosità dei bookmaker? Chissà, loro che tengono la mano vicina al portafogli e non al cuore forse pensano che effettivamente i Dragoni non hanno niente da chiedere a questa partita.

Speriamo. E' che però questo Galles non è "monumentale" in senso metaforico: oggi i titoli dei giornali nella nazionale più ovale del mondo insieme alla Nuova Zelanda sono dedicati al rientro di Alun Wyn Jones, 36 anni, che tocca quota 150 caps (inedito record assoluto mondiale) che in questo Torneo ha passato i gradi di capitano al Dan Biggar, 32 anni, che sempre oggi diventa "centurione" grazie a 100 caps (presenze).

I titoli in Italia? Quasi introvabili, poco o punto visibili e dedicati al nostro nuovo estremo Ange Capuozzo, 22 anni e 1 (uno) caps. Insomma i monumenti (mobilissimi e possenti) Wjn Jones e Biggar assommano 250 caps, mentre tutti i 15 azzurri titolari arrivano solo a 209. E nel rugby l'esperienza vale più di tutto, anche della cristallina e innata classe di un talento giovanile come Capuozzo che al debutto sabato scorso ha segnato due mete alla Scozia. Il piccolo fulmine di Grenoble, nonni paterni campani, sarà bersagliato dai "campanili" di Biggar, ma non si mostra preoccupato, anzi trasmette entusiasmo con il modo orgoglioso e travolgente di indossare la maglia azzurra.

Arriverà allora il 12° cucchiaio di legno (tutte sconfitte), settimo consecutivo, per il servizio da tavola degli azzurri, ma con la speranza che i totem gallesi debbano sudare fino alla fine per rompere i placcaggi di Lamaro e compagni.

Solidarietà all'Ucraina. Sul numero della maglia azzurra è stato applicato un cuore giallo e celeste, i colori dell'Ucraina.

Il capitano Lamaro

«Sarà una battaglia e non vogliamo restare indietro - dice il capitano azzurro Michele Lamaro - e intanto stiamo imparando tantissimo. Abbiamo cominciato a creare un gruppo che andrà avanti per questa strada, e abbiamo rivisitato diverse criticità che erano emerse a novembre per provare a metterle a posto. Ad esempio, siamo cresciuti dal punto di vista dei calci di punizione concessi, dal punto di vista difensivo e anche un po' offensivo, almeno nell'ultima partita con la Scozia». «Non sono capitano da molto tempo - dice ancora Lamaro -, ma posso dire che il gruppo si sta amalgamando molto bene. Purtroppo i risultati non arrivano e non siamo riusciti a restare in partita, a contatto nel punteggio fino alla fine, in quasi ogni match. Ma di certo nell'Italia si è visto carattere, quindi non ammetto che si metta in discussione il nostro impegno, che si dica che non facciamo abbastanza: in campo mettiamo tutto l'impegno e la passione, semplicemente a volte si gioca meno bene e le cose non vengono». Ma come si regge il confronto con il Galles? «Per metterli in difficoltà dobbiamo partire dalla difesa - risponde -, insinuare in loro dei dubbi e poi provare a essere incisivi in attacco palla in mano, e negli spazi che si potrebbero aprire. Non siamo pienamente soddisfatti di come abbiamo difeso con la Scozia, non tanto per il sistema, ma per qualche errore individuale di troppo. Vediamo di non ripeterli contro una squadra fisica e incisiva come il Galles».

La festa del papà

Paolo Ricci Bitti

Il programma del quinto e ultimo turno

Oggi 19 marzo: Galles-Italia alle 15.15, Irlanda-Scozia alle 17.45 (Sky Sport), Francia-Inghilterra alle 21 (Sky Sport).

Classifica: Francia 18 (+56); Irlanda 15 (+84); Inghilterra 10 (+17); Scozia 10 (-8); Galles 6 (-27); ; Italia 0 (-122).

