Rory McIlroy, il campion di golf approda a Roma: «Felice di essere qui, grazie a Sport e Salute per quello che fa»

Rory McIlroy, la stella del golf mondiale, per la prima volta approda in Italia per giocare l'Open d'Italia. «Sono felice di essere qui a Roma per giocare, per la prima volta nella mia carriera, questo torneo. Nel 2006, da dilettante, vinsi in Italia il campionato europeo».

La gara con amatori e professionisti

Questa mattina al Marco Simone golf club di Guidonia Montecelio, in occasione della 79esima edizione degli Open d'Italia di Golf, si è svolta la tradizionale gara d’apertura, la Rolex Pro-am, che mette insieme amatori e professionisti. Il campione nordirlandese Rory McIlroy ha giocato in squadra con il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli. In una pausa del percorso, McIlroy ha voluto ringraziare la Società che si occupa della promozione dello sport. «Faccio i complimenti a Sport e Salute per tutto quello che sta facendo per lo sport in Italia e per il sostegno che dà alla prossima Ryder Cup», ha detto il golfista prima di parlare più nel dettaglio dell'Open d'Italia.

Numero due al mondo

«Mi piacerebbe davvero conquistare anche questo torneo importante, in campo ci saranno ottimi giocatori e il campo del Marco Simone Golf & Country Club, che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup, è interessante». Queste le dichiarazioni di Rory McIlroy, numero 2 mondiale, alla vigilia della 79esima edizione dell'Open d'Italia. «Quando sono sul campo da golf - ha aggiunto McIlroy - non ho bisogno di motivazioni. So di essere forte e punto sempre ad essere il migliore».

«Roma: storia e cultura»

L'attenzione, poi, si sposta sulla Città Eterna. «Chi non vorrebbe trascorrere del tempo a Roma? Tra storia, cultura, è un posto incredibile. E la Ryder Cup a Roma potrà ispirare una nuova generazione di giovani golfisti in Italia. Qui sono cresciuti giocatori meravigliosi e speriamo possano nascerne altri in futuro».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 18:40

