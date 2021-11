Arriva Rorara, il futuro degli sportivi (e non) è tutto nella corsa

Rorara, inizia a correre è un libro che parla della corsa, lo stesso titolo deriva dalla lingua di un antico popolo di corridori, ma non è un libro indirizzato solo agli sportivi, perché il futuro di cui parla è un futuro spaventosamente vicino e possibile e gli autori lo descrivono con competenza scientifica, e passione sportiva. Rorara è un grido al mondo che sta soffrendo, uno slancio come sull’utlimo chilometro di una maratona. Una vicenda che porta con se i segnali di cosa potremmo avere oggi all’orizzonte. La natura, lo sport e la scienza accumunati grazie a tre uomini eccezionali che hanno provato ad invertire la rotta. Una società che si è arresa davanti ad una soluzione epocale e all’apparenza indolore. Solo davanti alla sofferenza di una giovane vita. Rorara è il nuovo libro di Max Monteforte e Marco Raffaelli uscito in autunno in occasione della Longevity Run. Prefazione speciale del Prof. Francesco Landi, illustrazioni di Leonardo Spina.

