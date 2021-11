Rome21k: 2500 runners domenica 7 novembre per la mezza maratona della Capitale

Domenica 7 novembre arriva nella Capitale il momento della Rome21k, l'evento di running organizzato dal Forhans Team, storico promotore della Roma by Night, la mezza maratona in notturna di cui la gara del prossimo weekend raccoglie l'eredità. La partenza della corsa è fissata per le ore 8.30 da Via dei Fori Imperiali, con un tracciato che si snoderà nel cuore della Capitale attraversando, tra i luoghi più noti, Piazza Venezia, Piazza Bocca della Verità, Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, i tratti centrali dei Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino all'arrivo in Via dei Fori Imperiali con vista sul Colosseo.

Sarà una edizione molte speciale, visto che la FIDAL ha assegnato all'evento la titolarità del Campionato Italiano assoluto, promesse e junior di mezza maratona, quindi da tutta Italia arriveranno i migliori specialisti per aggiudicarsi il titolo nazionale. In contemporanea si correrà la Rome10k, la dieci chilometri con formula competitiva e aperta a tutti, con un tracciato che ricalca in parte quello della mezza.

Il via alle danze ci sarà già venerdì 5 novembre, con l'apertura del villaggio "Cisalfa Space" nella sede di Cisalfa di Piazzale Guglielmo Marconi 16 (aperto dalle 10.30 alle 19.00), dove si svolgeranno diversi eventi collaterali.

I NUMERI E GLI ATLETI

Saranno 1.717 i runner iscritti alla prova di mezza maratona (1364 uomini e 353 donne), provenienti da tutta Italia e da Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Perù, Polonia, Spagna e Sudafrica, e circa 800 alla Roma10K competitiva e non, per un totale di oltre 2.500 atleti.

Per quanto riguarda i personaggi più attesi, occhi puntati su Giovanna Epis, 33enne veneziana in forze al CS Carabinieri che vanta un p.b. sulla distanza diun personale di 1h11:14 stabilito lo scorso anno a Gdynia, in Polonia, e l'altra azzurra Fatna Maraoui, la 44enne atleta del CS Esercito, argento a squadre sulla distanza di maratona agli Europei del 2018. Ci saranno anche le due portacolori dell'Athletica Vaticana Camille Eugenie Chenaux, ginevrina di nascita e romana d'adozione con un passato da calciatrice nell'under 20 della Roma, e la romana Sara Carnicelli, fresca vincitrice della Corsa dei Santi. In campo maschile invece i favoriti saranno il romano Luca Parisi dell’Acsi Campidoglio Palatino (con un personal best di 1h08:19) e il trevigiano Stefano Ghenda, vincitore dell'ultima edizione dell’Appia Run e della Corsa dei Santi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 14:02

