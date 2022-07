Roma XXIVh, sabato 16 a Vallelunga torna lo spettacolo della 24 ore di ciclismo

di Daniele Petroselli

Tutti di corsa in bici nella Capitale, ma non su delle strade qualunque ma in pista. A Vallelunga infatti sabato 16 luglio torna la Roma XXIVh, l'evento voluto da Emiliano Cantagallo, volto noto al cicloturismo nazionale, creatore del primo albergo al mondo solo per ciclisti "Pendenze Pericolose", e l'ex pilota di F1 Giancarlo Fisichella, grande appassionato di ciclismo che ancora oggi, nonostante l'impegno con la Ferrari sulle piste di tutto il Mondo con le auto GT, non disdegna un giro in bici.

Si tratta dell'unica ventiquattr'ore su strada in Italia disputata all'interno di un autodromo internazionale. Con le stesse formule delle più grandi 24 ore automobilistiche internazionali. A cimentarsi ciclisti solitari ma anche squadre, che si sfideranno fino all'ultimo minuto per vedere chi avrà compiuto più chilometri in un giorno intero. Si partirà sabato alle 19.30 per concludere poi domenica alla stessa ora, per una manifestazione che al suo interno avrà ben 4 eventi incentrati sul mondo della bici.

Nel "Team Experience" si alterneranno 12 atleti, che si daranno il cambio ogni due ore. Pur non finendo nella classifica generale, alla fine della 24 ore si scoprirà quale squadra avrà percorso più chilometri. In campo poi le categorie competitive (Solitari, Inseparabili, Team da 4 e da 8). Ci sarà poi l'esordio della Roma XXIVh Group Cycling, la prima 24 ore di Group Cycling al mondo, un Endurance Event della durata di 24 ore in cui ogni team dovrà tenere attiva la Group Cycle Bike Technogym per tutto il tempo prestabilito. Non poteva mancare poi la Minifondo Roma XXIVh dedicata al ciclismo giovanile, rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni, gratuita e aperta al pubblico. Un modo per trasmettere ai più piccoli e non solo i valori connessi all'uso della due ruote, come la prevenzione della salute, la mobilità sostenibile, la scoperta del territorio e la valorizzazione del tempo libero. Per questo evento sarà allestito un circuito ciclabile protetto di oltre 600 mq con gimkane di varie livelli di difficoltà, adatte sia per i più scatenati che per bambini alle prime armi. Ogni partecipante troverà bicicletta, casco e un istruttore federale a sua disposizione, oltre alla colazione e a tantissimi regali per tutti i bambini che completeranno almeno un giro.

Ma saranno davvero tante poi le attività collaterali, per una 24 ore davvero imperdibile. Con cuore pulsante che sarà rappresentato dal Roma XXIVh "Expo & Music", il villaggio a ingresso libero dedicato allo sport, al food, al fitness e alla musica, con un Dj Set di a cura di Dimensione Suono Roma.

