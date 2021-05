La Roma volley femminile conquista la A1, il dg Mignemi: "Un sogno. E ora pronti a sbarcare al PalaLottomatica"

Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione dell’Acqua&Sapone Roma Volley Club, che ha vinto il campionato di Serie A2 Femminile e ha conquistato la promozione diretta in A1. Una squadra capitolina nella massima serie manca dalla stagione 98/99, quando a retrocedere in A2 fu la Gierre Roma.

Un ritorno merito delle giovani ragazze della squadra condotta da coach Luca Cristofani, che ha chiuso la stagione con 67 punti, 4 in più della LPM BAM Mondovì. E non vede l'ora di iniziare la nuova avventura il direttore generale Roberto Mignemi.

Le sensazioni dopo questa impresa?

«Una squadra romana mancava da troppo tempo nel gotha del volley italiano e di questo siamo orgogliosi. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, una vera impresa. Siamo davvero emozionati e vogliamo lavorare bene per il futuro».

C'è stato un momento in particolare in cui avete capito che la promozione sarebeb stata possibile?

«Siamo partiti con l'idea di lottare per un posto in A1 e subito alla prima partita abbiamo vinto contro la favorita numero 1 Pinerolo. Lì abbiamo avuto la conferma che poteva non essere solo un sogno. Ma è stato un campionato in generale molto combattuto, con tanti momenti importanti. Il 25 aprile la vittoria su Macerata ci ha dato la certezza che eravamo pronti a compiere qualcosa d'incredibile. E' stata dura, visto gli stop e le ripartenze dovute al Covid, ma ci abbiamo sempre creduto».

Sarà un grande compito quello di rappresentare Roma nel volley che conta:

«Credo sia impossibile che Roma non sia presente ad alti livelli. C'è un movimento importante, solo nella provincia ci sono oltre 25 mila tesserati. E la A1 è lo sbocco necessario per una base così forte. Il grande merito del club è stato quello di aver creduto in questo sogno, perché il movimento ha bisogno di una squadra che la rappresenti. Vogliamo diventare la squadra di tutta la Capitale».

Che A1 sarà per la Roma Volley?

«Siamo contenti del nostro gruppo, fatto di tante giovani di talento. Hanno meritato il salto di categoria ma ci muoveremo di sicuro sul mercato, soprattutto guardando a qualche giocatrice straniera. Ci siamo già mossi ma è troppo presto per fare annunci».

Starete già preparando la prossima stagione. Anche sotto il profilo dell'impianto che vi ospiterà:

«Se vogliamo essere la squadra di Roma, dobbiamo avere un impianto all'altezza del campionato. Abbiamo avviato i contatti con il Campidoglio, che ci vuole ospitare anche per i festeggiamenti per la promozione. Hanno capito l'importanza di questo evento. Per questo credo che siamo obbligati ad andare al PalaLottomatica. L'ideale sarebbe il PalaTiziano ma non è ancora pronto. Per questo l'impianto dell'Eur rimane l'unica soluzione, per ospitare almeno 3-4 mila persone a vederci. Non possiamo ospitare la A1 in un palazzetto non dignitoso. Sarebbe una sconfitta per tutti. Diventeremo la terza squadra della Capitale, dopo Roma e Lazio nel calcio, per importanza, quindi speriamo nell'aiuto delle istituzioni, sportive e non, per raggiungere questo obiettivo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA