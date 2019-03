Roma-Ostia, la grande festa della mezza maratona più veloce d'Italia

Originalità, musica, divertimento e soprattuttohanno fatto da cornice alla festa lunga 21,097 km organizzata dadurante la 45°edizione della, tenuta domenica 10 marzo. Oltre 150 runner di tutta Italia hanno partecipato alla prima edizione di Brooks Party Run, il progetto di Brooks con l’obiettivo di formare un’unica grande running community accumunata da un solo spirito: Run Happy!A guidare il progetto, pluricampione di Ironman, che ha fornito a tutti i runner allenamenti ad hoc e consigli durante l’intero percorso di preparazione. Madrina d’eccezione,che, con la sua carica ed allegria, ha corso con il gruppo tutti i 21 km in prima fila con un sorriso stampato sul volto! Ieri, da Roma a Ostia, centinaia di runner si sono riuniti tutti insieme per correre in compagnia, supportarsi e soprattutto divertirsi. Il risultato? Un’unica onda blu che non è passata inosservata, scandita dal ritmo della musica delle casse in spalla e dallo spirito happy dei runner. Brooks Party Run si è rivelata una vera e propria festa…di corsa.