Robben, l'ex campione del calcio corre la maratona sotto le 3 ore: ecco chi è

di Redazione web

L'ex ala del Bayern Monaco Arjen Robben ha completato la maratona di Rotterdam domenica sotto le tre ore e quindi raggiungendo un obiettivo che si era prefissato. L'olandese ha tagliato il traguardo dopo 2 ore 58 minuti 33 secondi. «Sono davvero esausto, ma ce l'ho fatta», ha detto Robben alle emittenti televisive Nos dopo aver completato la gara di 42,195 chilometri. Per un velocista come me, una distanza del genere è molto lunga. Ma mi piacciono lo sport e le sfide».

Robben alla maratona di Rotterdam

La gara è stata vinta dal belga Bashir Abdi in 2h03'47". Robben aveva già provato a completare la stessa maratona in meno di tre ore l'anno scorso, ma non ci era riuscito, tagliando il traguardo dopo 3 ore 13 minuti 40 secondi. «Non sono più un atleta di alto livello, ma posso dire: penso che sia di classe se riesci a correre una maratona in meno di tre ore», ha detto Robben. Robben ha concluso la sua carriera calcistica professionistica nel suo club giovanile FC Groningen nel 2021. Ha giocato contro il Bayern dal 2009 al 2019, vincendo, tra le altre cose, una Champions League e otto titoli di Bundesliga.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA