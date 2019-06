Sette Colli tutto rosa: brillano Pilato, Quadarella, Panziera e Pellegrini

Sabato 22 Giugno 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tiene fede alla promessa e, dopo il record della mattina , di sera si "limita" a vincere la finale dei 50 rana. La ragazzina quattrodicenne di Taranto ha chiuso in 30.28, che è la seconda prestazione italiana di sempre dopo il 30.13 della mattina. «Forse ho riposato poco» dice, ma naturalmente ha il sorriso della felicità vincente. Una adolescente che va ai mondiali e che ha un record assoluto non può essere diversa, e del resto il sorriso, aveva detto la mattina, è il suo segreto: «Bisogna prendere tutto con divertimento». Il, il meeting di nuoto nella piscina delche si concluderà domani, ha anche lui, dunque, tenuto fede alla promessa, lanciando un nuovo personaggio in uno sport che spesso risulta "affollato" di brave e bravi ragazzi di successo, tutti invocati dai molti ragazzini dalle tribune, «Acuffia, acuffia», che fanno di «la cuffia» una parola sola e romanesca, e un ricordo.Aspettando la gara che probabilmente sarà ancora la sua dopo esserlo stata per tutti questi anni, i 200 stile di domani,è salita sul podio dei 100 seguendo la danesee la, sua eterna rivale. 53.66. «Stracontenta del tempo e della medaglia. Ho avuto un problemino con la seconda cuffia che è volata via» alla virata. Lunedì partirà per l'altura in chiave, mondiali di luglio in Corea del Sud. A proposito di virate ha avuto maggiori problemi, che nel passaggio dal dorso ha finito per sbagliare l'alzata del raccio ed ha trovato con ritardo il bordo vasca: forse le bandierine, «non cerco scuse» ha detto.vince gli 800 stile libero: «Ho fatto quel che volevamo io e il mio allenatore Christian Minoti». Non trova avversarie qui, le troverà poi ma tutto procede bene e Simona è una speranza azzurra. Come lo è, che vince i 100 dorso e testa la gara di domani, i "suoi" 200, qui partenza lenta e seconda vasca furibonda. Margherita preferisce le quattro vasche. Prima anchenei 100 farfalla: scende sotto i 58 secondi e batte la rivale continua,nei 200 farfalla è secondo, superato nel finale da Milak, ungherese, ma precedendo: tre vasche d'assalto e finale "stanco", ma «ho fatto gli esami in Inghilterra, i risultati li saprò ad agosto, mi sono allenato un po' meno, ero stanco per questo». Nei 100 stile vince, brasiliano, e, l'unico italiano in gara, è sesto.nei 50 rana è quarto, vince come da copioneRisultati e programma su www.federnuoto.it