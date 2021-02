Red Bull torna al DTM con il team Ferrari AF Corse

Dopo due stagioni lontane dai circuiti del DTM, Red Bull tornerà nel 2021 supportando una coppia di Ferrari 488 GT3 Evo 2020 preparate da AF Corse, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Da quando ha vinto la sua gara di debutto nel 2016, la 488 GT3 con motore turbo ha ottenuto lo status di uno dei modelli di maggior successo nella storia della Ferrari, con un totale complessivo e di classe (attraverso la 12 Ore del Golfo di gennaio) di 355 vittorie, 640 podi e 91 campionati in 636 gare. In più, il team AF Corse ha ottenuto numerosi titoli nel Campionato Mondiale di Endurance, oltre alle vittorie di Le Mans.

Il Team Principal e proprietario Amato Ferrari afferma: “Questa sfida è iniziata grazie a Gerhard Berger, è sua l'idea. In poco tempo abbiamo raggiunto, con grande entusiasmo, l'accordo per lavorare con Red Bull. Abbiamo una sola ambizione: la vittoria - continua Ferrari -. Considerando i marchi coinvolti, ci sono tutti i requisiti per ambire al successo". L'ultimo coinvolgimento di Red Bull nel DTM è stato con il due volte campione Mattias Ekström durante i suoi ultimi anni in questa categoria. Ora Liam Lawson (NZL) correrà un'intera stagione nell’abitacolo della Red Bull, mentre Alexander Albon (THA) e Nick Cassidy (NZL) condivideranno il volante dell’auto che porta i colori del marchio di moda Premium di Red Bull: AlphaTauri. Lawson ha conquistato il campionato 2019 nella Toyota Racing Series in Nuova Zelanda, che ha visto Lance Stroll e Lando Norris gareggiare e vincere nella loro scalata verso la F1. Dopo aver vinto due gare in F3 la scorsa stagione, il 18enne eseguirà un doppio programma di corse nel 2021, inclusa la F2 e l'intera stagione DTM. “Le gare GT saranno nuove per me. Sono molto entusiasta dell’opportunità di gareggiare in questa serie così competitiva con piloti di livello mondiale, e di collaborare con qualcuno che ha grande esperienza come Alex", ha detto con entusiasmo Lawson.

"Sono molto felice di guidare la Ferrari". Nato a Londra, Albon, 24 anni, gareggia per la Thailandia ed è arrivato due volte sul podio in Formula 1. Continuerà con la Red Bull Racing come tester e pilota di riserva oltre al suo nuovo ruolo in DTM. Dopo aver corso nel Campionato Europeo F3 2015 e aver gareggiato in numerosi weekend assieme al DTM, Albon ha una certa familiarità con l’ambiente di questo campionato. "Il DTM è una grande serie con piloti di grande talento e gare emozionanti", afferma Albon. "Ho guidato questo tipo di auto solo una volta nel 2015, quando sono stato nominato per il premio Autosport BRDC Young Driver, e sono molto diverse dalle monoposto di F1. C'è molto meno carico aerodinamico e le gomme sono molto diverse, quindi è richiesto uno stile di guida differente. Ci vorrà del tempo per abituarsi, ma non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida quando non sarò impegnato in F1". Intanto il 26enne Cassidy è stato due volte campione della Toyota Racing Series con titoli nel 2012 e 2013, e ha vinto la "tripla corona" in Giappone: Super Formula, Super GT e All - Giappone Formula 3. Ora in Europa, il “Kiwi” gareggerà con l’Envision Virgin Racing Team e correrà in DTM, in base anche ai suoi impegni in Formula E. Gerhard Berger ha affermato: “Sia Red Bull che Ferrari sono leader globali che rappresentano il successo assoluto nel mondo degli sport motoristici e non solo. Siamo molto felici di vedere insieme questi due grandi marchi in un progetto unico nel DTM, dove uniranno le forze per vincere questo prestigioso campionato".

Berger continua: "La collaborazione senza precedenti dei tre grandi piloti è particolarmente promettente: il pilota e podio di Formula 1 Alex Albon, il professionista GT e vincitore di più gare Nick Cassidy e il giovane talento Liam Lawson, tutti in una sola squadra. È il mix perfetto che manterrà alto il livello nella prossima stagione DTM". Mentre il DTM passa alle auto sportive GT ad alta potenza con un approccio basato sui regolamenti GT3 globali, le aspettative per la serie sono alte. Resta la caratteristica unica di due gare sprint di 55 minuti più un giro ciascuna, senza cambi pilota. Tra le nuove regole, anche il cambio dalla precedente partenza da fermo a una partenza lanciata in doppia fila. La campagna 2021 del DTM comprenderà otto weekend di gara: quattro in Germania e quattro in Europa, inclusa l'apertura della stagione il 18-20 giugno a Monza che sarà anche la gara di casa di AF Corse. All'inizio di settembre si terrà il weekend di gara di casa per la Red Bull (al Red Bull Ring in Austria), prima del tradizionale appuntamento a Hockenheim l'1-3 ottobre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA