Red Bull Soapbox Race 2022, grande successo per la corsa dei pazzi. Ospite Tsunoda.

Un vero e proprio spettacolo. La Red Bull Soapbox 2022 non tradisce le attese e regala momenti di puro divertimento. Una gara folle con partecipanti "fuori dagli schemi". Tutto davanti agli occhi di Yuki Tsunoda, pilota dell'Alpha Tauri. San Marino, tornata per un giorno ad essere immersa nell’atmosfera medievale, è stata la cornice perfetta per unire tradizione e divertimento grazie alla sua ospitalità unica. Tanta musica ed esibizioni hanno animato un vero e proprio show targato Red Bull. Nicolò De Devitiis, celebre speaker di Radio 105 e inviato de Le Iene, è stato il presentatore dell’evento, intervistando e incitando i team prima della partenza.



BEN 39 TEAM AL VIA

I 39 team, provenienti da tutta Italia, hanno dato prova di una incredibile creatività costruendo delle vetture davvero uniche. Tante storie diverse e team di amici uniti da una folle passione per i motori e spiccata autoironia. Le tantissime persone presenti hanno potuto ammirare tra le strade sanmarinesi vetture di ogni tipo: un set cinematografico con un omaggio al regista Federico Fellini, il balcone di Romeo e Giulietta, ortaggi, animali in cartapesta, pasticciotti o tortellini. A divertire il pubblico sono stati anche gli incidenti di percorso: tante le vetture che non hanno retto agli ostacoli, ai salti o alla chicane che precedevano il traguardo. La gara è stata intervallata da 5 speciali momenti di esibizione che hanno visto la discesa sullo skate di Alessandro Mazzara e la sua crew, e le speciali vetture pilotate da: la Scuderia AlphaTauri, Simone dei The Jackal, gli streamer Simone Panetti, Naska e Mike Lennon e la rappresentazione della iconica lattina Red Bull con pneumatici BFGoodrich. Quest’ultimo veicolo è stato guidato da Federico Pedini Amati, il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino. Liberata la fantasia e la cura nella guida per superare gli ostacoli posti durante il percorso, la palla è passata alla giuria che ha avuto l’arduo compito di decretare i vincitori. Alfredo Felco, membro dei The Jackal, Luis Sal, creator tra i più famosi in Italia, Leonardo Fioravanti, atleta Red Bull e primo surfista italiano a raggiungere il campionato mondiale e le olimpiadi, e Veronica Ruggieri, inviata de Le Iene, hanno dovuto sommare i punteggi derivanti dalla velocità di percorrenza, la creatività e l’idea e la coreografia che ogni team ha dovuto mettere in scena prima di partire.



A PREMIARE IL PILOTA DI F1 TSUNODA

Ospite d’eccezione dell’evento è stato Yuki Tsunoda, protagonista del momento premiazioni. Il pilota giapponese della Scuderia AlphaTauri ha premiato il team “Car-ota Gag Garage”, di Mussolente (Vicenza) come vincitore assoluto totalizzando il punteggio più alto. Al secondo posto il team “Grease 50” di Bologna che ha messo in scena una rappresentazione dello storico film con John Travolta. Al terzo posto il team veronese “Siamo fuori come un balcone”, che ha presentato la coreografia in cui Giulietta si affaccia dal balcone e poi scappa insieme al suo Romeo alla guida del mezzo. Il secondo premio, destinato ai team provenienti dal mondo universitario, è stato assegnato ai ragazzi comaschi di “Alpha Shopping” che hanno riutilizzato un carrello per creare una vettura super leggera e molto veloce. A fine luglio, infatti, andrà in onda in esclusiva su DMAX (gruppo Warner Bros. Discovery, canale 52 del digitale terrestre), una sintesi dei momenti più esilaranti, gli aneddoti del ‘dietro le quinte’ e le interviste ai protagonisti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA