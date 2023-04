di Redazione web

Red Bull Illume Image Quest ritorna nel 2023 per la sua settima edizione. Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, il più grande concorso mondiale di immagini di avventura e action sport torna a puntare i riflettori sugli eroi, spesso sconosciuti, che si celano dietro la macchina fotografica, ovvero i fotografi che si spingono fino ai limiti estremi per creare immagini che catturino l’attenzione e stimolino l’immaginazione.

Le iscrizioni per Red Bull Illume Image Quest 2023 saranno aperte dal 1 maggio al 31 luglio, ma come sempre vi consigliamo di giocare d’anticipo. Andate in giro e create: per il concorso tutto ciò che serve è un’idea, una macchina fotografica, un atleta volenteroso e una bella location.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti su redbullillume.com e su Instagram. Non importa se sei un amatore, un professionista esperto, un appassionato di social media o un video operatore, Red Bull Illume è aperto a contenuti sorprendenti che arrivino da tutti i possibili creator. 10 categorie, infinite possibilità Nel 2023 ci saranno 10 categorie. Ci sarà una categoria per celebrare ogni aspetto delle immagini, dagli scatti in formato RAW, appena usciti dalla fotocamera, alle foto modificate in modo creativo, fino ai video che stanno crescendo in popolarità.

Tuttavia, quest’anno, i partecipanti potranno presentare al massimo 5 proposte per categoria, quindi solo la migliore avanzerà.

Di seguito le categorie a cui ci si po' iscrivere su redbullillume.com: Emergenti – Un approccio fresco offre nuove angolazioni. La categoria emergenti è dedicata ai talenti in ascesa che possono competere allo stesso livello: si accettano solo candidature di fotografi che non superino i 25 anni di età.

Energia – Immagini che dimostrino la potenza sprigionata durante un’azione e che mostrino l’energia, la velocità e la forza necessarie a un atleta per portare a termine una performance.

Innovazione – Immagini che rivelino un’angolazione unica, un’idea visiva, un formato diverso, effetti di luce e flash… qualcosa di mai visto prima!

Lifestyle by COOPH – Immagini che catturino la creatività dello stile di vita, della musica e della cultura che circondano il mondo dell’avventura e degli action sport, o che rappresentino ciò che accade prima, durante o dopo la performance. Capolavoro - Immagini che dimostrino la vostra abilità artistica, il vostro meglio, il vostro stile unico: dateci il vostro scatto migliore.

Playground by Radiant Photo – Immagini che mostrino paesaggi, location, piattaforme e ambienti in cui gli atleti gareggiano.

Creative – immagini che siano state migliorate digitalmente o in camera oscura attraverso modifiche apportate nel processo di produzione o di editing digitale. Questa è una categoria aperta, quindi tutto è possibile! RAW – Scatti che arrivino direttamente dalla fotocamera e che mostrino l’immagine reale. Composizione, esposizione e illuminazione realizzate davanti all’obiettivo e non dietro uno schermo. Questa è la categoria RAW: non ritagliata, non ritoccata, senza filtri.

Le candidature su Instagram con i tags @redbullillume and #rbi23submission: Foto di Instagram – Foto inviate sul feed di Instagram, le più “instagrammabili”: così belle che la giuria dovrà smettere di scorrere il feed.

Reels di Instagram – Video fino a 60 secondi inviati sul feed di Instagram: le migliori riprese di avventura ed action sport. Radiant Photo entra nel mondo di Red Bull Illume In occasione della settima edizione del concorso, Red Bull Illume dà il benvenuto a Radiant Photo come nuovo partner del settore fotografico.

Si tratta di un nuovo editor fotografico creato da fotografi per i fotografi, per aiutare a modificare le immagini in maniera importante senza che diventi troppo invadente o confuso. Per le immagini inviate in tutte le categorie, ad eccezione della RAW, è consentito l’editing di base, quindi provate RadiantPhoto e scoprite come possa elevare la qualità dei vostri lavori con la sua tecnologia smart per ottenere colori più veri e per rivelare dettagli realistici.

Visibilità unica nel suo genere I precedenti vincitori di Red Bull Illume hanno continuato a ottenere riconoscimenti in tutto il mondo. Oltre ad avere visibilità da parte delle figure di riferimento, dei trend setter e delle pubblicazioni dedicate alla fotografia nel mondo dell’outdoor e degli action sport, per i fotografi ci sono premi ed esperienze fantastiche. I vincitori che hanno alzato il trofeo nelle scorse edizioni si sono guadagnati la fama in questo settore: Will Saunders, Ben Thouard e Lorenz Holder, li trovate su redbullillume.com.

Le iscrizioni per tutte le categorie di Red Bull Illume Image Quest 2023 apriranno il 1 maggio, le immagini che parteciperanno dovranno essere state scattate dopo il 1 agosto 2021. Red Bull Illume non vede l’ora di poter visionare le vostre immagini migliori, di celebrare la vostra passione e di condividere il vostro lavoro con il mondo! Tutti gli ultimi aggiornamenti sono disponibili sul sito Red Bull Illume e sui canali social.

