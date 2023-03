Red Bull Hammers with Homies ritorna in Italia: a Madonna di Campiglio la gara di snowboard che premia creatività e stile

di Redazione web

Red Bull Hammers with Homiesritorna in Italia, a Madonna di Campiglio, fra le meravigliose montagne del Trentino. Domenica 9 aprile, crew provenienti da tutta Europa approderanno nello spettacolare Ursus Snowpark per contendersi la vittoria. “È con grande entusiasmo che saluto il "Red Bull Hammers with Homies" che si terrà a Madonna di Campiglio dal 7 al 10 aprile prossimo. Siamo felici di ospitare questo evento che riunirà team di appassionati snowboarder provenienti da tutta Europa.” - commenta Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Provincia autonoma di Trento - “L'Ursus Snowpark sarà la location di questa emozionante competizione e siamo sicuri che questo evento internazionale sarà un'esperienza unica per tutti i partecipanti e gli spettatori presenti. Auguro a tutti una fantastica competizione e un felice soggiorno in Trentino. “

Red Bull Hammers with Homies mette in competizione crew di appassionati snowboarder grazie a un format che basa le proprie valutazioni su capacità radicate in ogni freestyler: creatività, stile e viva competizione, nel rispetto di quei valori dello snowboard delle origini ovvero puro divertimento e sana amicizia.

Format di gara e programma evento

La finale internazionale vedrà competere fra loro 16 team, invitatida tutta Europa, in un avvincente format: ogni team sarà composto da 3 snowboarder che affronteranno lo snowpark insieme con run a base di creatività, stile e gioco di squadra. Dopo la Jam Session di qualifica le migliori 8 crew verranno combinate in un pannello di KO-System e si affronteranno in un avvincente knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore di Red Bull Hammers with Homies 2023. "Red Bull Hammers with Homies è un evento di snowboard unico nel suo genere, che anzichè focalizzarsi sulle capacità individuali, pone l'attenzione sull'affiatamento e la creatività dei team che abbiamo invitato." - dice Marco Sampaoli, direttore evento.

Per le snowboard crew italiane c'è la qualifica nazionale ad Obereggen, Sabato 11 Marzo: il team vincitore guadagnerà un invito per le finali internazionali di Madonna di Campiglio dove vivrà un’esperienza indimenticabile.

Ma il programma del weekend, che renderà questo evento ancora più unico, non si limiterà solamente alla crew battle di domenica 9 aprile nell’Ursus Snowpark: è prevista infatti anche una Rail Jam la sera di sabato 8. Dopo il Rail Jam ci sarà un DJ Set speciale, che sarà svelato a ridosso della gara. Lo spettacolo quindi è assicurato, sia in quota presso l’Ursus Snowpark, sia a valle, alla partenza della cabinovia Grostè, con un Dj set. L’invito è rivolto a tutti: accorrete per assistere gratuitamente all’evento che riporterà ognuno di voi alle radici dello snowboard e ai suoi valori.

