Red Bull Cliff Diving World Series, annunciato il calendario delle gare 2019

, una medaglia olimpica tra gli atleti titolari e scogliere mozzafiato a fare da trampolino naturale per i diver in quasi la metà delle tappe: questo è ciò che attende i tuffatori dalle grandi altezze di 18 diverse nazionalità nel corso della Red Bull Cliff Diving World Series 2019, con i campioni da record Rhiannan Iffland (AUS) e Gary Hunt (GBR). Volando da 27 metri di altezza, raggiungendo 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera, senza alcuna protezione se non la concentrazione, l'abilità e il controllo fisico, le élite del Cliff Diving si sfidano per la conquista del glorioso King Kahekili Trophy, garantendo un vortice di emozioni durante tutta questa undicesima stagione.Le 3 location-novità del campionato mondiale di quest'anno sono El Nido nella regione del Palawan delle Filippine, la capitale irlandese Dublino e una delle città più antiche del mondo, Beirut, in Libano. Destinazioni che si aggiungeranno in calendario alle amate tappe delle stagioni precedenti, in Italia, Portogallo, Bosnia-Erzegovina. Sarà un viaggio tra luoghi storici, metropolitani o immersi nella natura, tutti di straordinario fascino fino al Gran Finale presso l’iconico Guggenheim Museum di Bilbao a settembre. Confermata la presenza dell’unico atleta italiano in gara, Alessandro De Rose, che quest’anno parteciperà come wildcard. Dopo l’incredibile stagione del 2017 in cui ha siglato la prima vittoria assoluta della carriera nella sua Polignano a Mare, ritornerà a competere con determinazione ed energia per guadagnarsi un posto tra i grandi campioni. La lotta per il titolo per gli atleti che si tuffano da un’altezza quasi tre volte più alta di quella olimpica, inizierà tra formazioni geologiche incontaminate, tartarughe e centinaia di specie di coralli e pesci, in una gara off-the-cliff in acque color smeraldo al largo della costa di El Nido, nelle Filippine. Dalla tappa più calda e remota a quella più urbana dell'anno, la seconda gara si svolgerà in Irlanda per un ulteriore debutto, qui, i diver saranno protagonisti con le loro evoluzioni aeree in caduta libera dal Gran Canal Dock di Dublino.Giugno è il mese delle tappe classiche della, si ritornerà infatti a, perla della Puglia, il luogo dove le case si ergono tra le rocce, e 70.000 appassionati tifosi attenderanno come sempre calorosamente gli high diver. Il campionato proseguirà verso le fenomenali scogliere dell'isola portoghese delle Azzorre di São Miguel, dove gli atleti, per l'ottava volta consecutiva, spiccheranno il volo direttamente dalle rocce vulcaniche. Luglio condurrà gli atleti di livello mondiale in luoghi inediti del Medio Oriente, al largo delle coste del quartiere di Raouché, in Libano, a Beirut dove i cliff diver più coraggiosi del mondo si lanceranno dalla pura parete rocciosa al largo delle "Pigeon Rocks" per dare avvio alla seconda metà della stagione. Per la penultima tappa gli atleti si immergeranno nelle gelide acque al di sotto del vecchio ponte Stari Most, nella cittadina di Mostar in Bosnia-Erzegovina, dove questa disciplina è una tradizione da secoli.