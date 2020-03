RED BULL CAN YOU MAKE IT? 2020, i finalisti e le nuove date

Si è conclusa la fase di votazione pubblica di Red Bull Can You Make It? dalla quale sono stati selezionati 200 team formati da studenti universitari provenienti da 60 Paesi in tutto il mondo. Durante questa avventura di viaggio in giro per l’Europa che durerà sette giorni, i partecipanti potranno contare esclusivamente su conoscenze pratiche, su doti personali di attrattiva e sulla capacità di negoziazione che gli permetteranno di affrontare tutte le vasi del viaggio, dai trasferimenti fino alle location dove alloggeranno, ai momenti dei pasti, e tutto questo utilizzando solo lattine di Red Bull come moneta di scambio. I team più forti di tutto il mondo sono stati scelti tra oltre 4000 presentazioni. Dopo un processo di votazione, che è stato accuratamente verificato, una giuria ha selezionato i team finalisti per ciascun Paese. Quest’anno la competizione è stata molto intensa perché i team hanno mostrato un livello molto alto di creatività. Tra le prime tre squadre selezionate, che hanno ricevuto un totale di 26.977 voti, troviamo il Team Reckless dalla Serbia, il Team Va.DingDing e il Team DO.OR.DO dal Giappone. Tra i 41 team finalisti italiani, i 10 vincitori che parteciperanno al Red Bull Can You Make It? 2020 sono: BE WARY (Milano), BRODO (Modena), CURLY ANGELS(Roma), FROGS (Milano), JUNGLE RUMBLE (Modena), KARTS SELVAGGI(Milano), PIZZAVENGERS (Napoli), SLOTHS TEAM (Milano), TEAM MERY(Brescia), UNDER 170 (Milano).



Il 29 settembre 2020 i team inizieranno il loro viaggio in uno dei cinque punti di partenza in Europa: Barcellona, Budapest, Amsterdam, Milano e Copenaghen. Durante la loro avventura che durerà una settimana, le squadre doranno fermarsi a minimo sei checkpoint prima di raggiungere il traguardo, la città di Berlino, il 6 ottobre 2020. I team riusciranno a superare il loro percorso anche grazie all’aiuto di persone che con la loro gentilezza e generosità, potranno essere di sostegno al superamento delle varie fasi del viaggio. Red Bull Can You Make It ?, originariamente previsto per il 21-28 aprile 2020, è stato rinviato al 29 settembre alla luce delle attuali disposizioni delle autorità sanitarie. Visita www.redbullcanyoumakeit.com per vedere l'elenco completo dei 200 team finalisti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 19:43