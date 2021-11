Red Bull Bc One World Final 2021: la finale in Polonia

Passione, dedizione, adrenalina e creatività: il Breaking non è solo ballo, ma è una vera e propria cultura. Red Bull BC One è considerato da tutti come il “Mondiale” di questa disciplina: una categoria di ballo nata all’inizio degli anni ’70 come danza di strada. Originaria del Bronx (New York, USA) diventò una vera e propria disciplina quando i breaker iniziarono ad esibirsi con degli assoli di danza mostrando complesse e difficili evoluzioni a terra. È tutto pronto alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia, per la battle di Breaking più prestigiosa al mondo, dove i migliori b-boy e b-girl a livello mondiale si sfideranno sabato 6 novembre alla Red Bull BC One World Final 2021 per aggiudicarsi il titolo mondiale.

Per la prima volta dall'inizio dell'evento nel 2004, la competizione includerà una line up completa di 16 b-girl. Il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per B-Boy e B-Girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine di ogni continente si sfidano per contendersi la chance di partecipare alla finale mondiale, un vero e proprio show dove viene deciso il campione Mondiale di questa disciplina. La formazione ad inviti dei 12 b-boys e 12 b-girls comprende i campioni in carica B-Boy Shigekix (Giappone), il più giovane vincitore nella storia del concorso, e BGirl Kastet (Russia), che ha vinto due volte consecutive. Entrambi i braker tornano quest'anno per difendere i loro titoli! 17 i Paesi rappresentati nel roster totale dei 24 concorrenti confermati. 4 b-boys e 4 b-girls si uniranno alla line up della Red Bull BC One World Final, dopo aver combattutto al Last Chance Cypher che si terrà il 4 novembre al Gdańsk Shakespeare Theatre.

Più di 50 breaker si affronteranno testa a testa per aggiudicarsi uno degli otto posti finali. Tra di loro anche le due wildcard italiane che hanno portato a casa la vittoria al Red Bull BC One Cypher Italy 2021 lo scorso maggio e che ora sono pronti a dare il massimo per vincere. Antilai, B-girl Livornese di 23 anni inizia la sua formazione sportiva come atleta di ginnastica artistica e Cheerleading a livello agonistico, fino a qualificarsi quest’anno per i mondiali WDSF in Cina, insieme ad altre vittorie nei contest di livello Europeo come l'Unbreakable, il Concrete Jam e il Break the Floor.

Pesto, invece, classe ’97 originario di Savona, inizia a muovere i primi passi proprio nella sua città natale, ma una volta trasferito a Milano entra nei Bandits Bboy e partecipa e vince numerose battle in tutta Europa - Seven to Smoke al break trough, Skillz on the floor e Ironman Battle - portando a casa molte vittorie. Hosted by B-Boy Amjad (Svizzera) con DJ Plash (Polonia) alla console, la Red Bull BC One World Final 2021 sarà disponibile per lo streaming live il 6 novembre su Red Bull TV e sui canali Facebook e YouTube di Red Bull BC One. Per acquistare i biglietti o per saperne di più sul livestream, visita: www.redbull.com/bcone

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA