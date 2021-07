“Rally di Roma Capitale”, tanti corridori e vip tra i piloti: successo dell'organizzazione del campione Max Rendina

Un grande successo e tanti vip alla IX edizione del “Rally di Roma Capitale” che si è concluso domenica pomeriggio a Fiuggi, nell'ambito del campionato Europeo Fia. Dopo la suggestiva e spettacolare partenza da Castel Sant 'Angelo e la sfilata tra i monumenti storici di Roma, la prova speciale alle Terme di Caracalla, come non avveniva da decenni. Un successo arrivato dopo lunghi preparativi da parte della società “Motorsport Italia Spa”, capitanata dall' ex campione di rally Max Rendina. Tra i piloti presenti sulla linea di partenza a Castel Sant'Angelo anche il principe tedesco originario di Ratisbona, Albert von Thurn und Taxis. La gara iniziata a Roma e terminata in Ciociaria ha visto la vittoria di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, su Skoda Fabia Evo della scuderia “Movisport”, nel terzo round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Rally Sparco. Il pilota della provincia di Treviso ha concretizzato la seconda vittoria nella gara capitolina dopo quella del 2019.

L'organizzazione dell'evento sportivo automobilistico, unico nel suo genere e invidiato dalle altre nazioni come la gara più significativa in Italia e in Europa, rappresenta per la Capitale la manifestazione più importante in termini numerici ed organizzativi da parte della “Motorsport Italia”, che tra annovera tra le fila dei corridori anche diversi equipaggi femminili. Non solo gare di rally, ma occhi sempre puntati anche alla sicurezza stradale, uno degli obiettivi promossi dall' ex campione del mondo Max Rendina. La gara, che rientra a livello Capitolino fra i grandi eventi è patrocinata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dall'assessorato alle politiche sportive del Comune, da Aci Sport e Aci Roma, il prossimo anno taglierà il traguardo della X edizione a cui la “Motorsport Italia” sta già lavorando con l'elaborazione di novità sensazionali e format esclusivi.

