Il campione italiano dei Supermedi Zucco all'assalto del titolo Internazionale della WBC

Ivan Zucco, l’imbattuto campione Italiano di boxe dei pesi supermedi, combatterà per il WBC con in palio il suo primo titolo internazionale nella sua Verbania. Organizzata da Opi Since 82, Matchroom e Dazn la Verbania Boxing Night sarà trasmessa in diretta streaming stasera ed in seguito on demand da Dazn Nell’ambito della Verbania Boxing Night che avrà luogo oggi venerdì 22 aprile al Palazzo dello Sport di Verbania, l’idolo di casa Zucco (15-0 con 13 vittorie prima del limite) sfiderà il serbo Marko Nikolic (28-1 con 12 KO) per il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi sulla distanza delle 10 riprese.

Dopo aver conquistato il titolo italiano ad aprile - con una vittoria in sei riprese su Luca Capuano a Milano - ed averlo difeso con una vittoria in tre round contro Ignazio Crivello nella sua Verbania a luglio, Zucco cercherà di conquistarsi il primo titolo per lui internazionale.

“Il mio io bambino non avrebbe mai pensato di trovarsi qui nella sua città per combattere per il suo primo titolo internazionale. Sono molto fiero di questo - commenta il pugile verbanese - Mi sono allenato come non mai perché Marko Nikolic è un valido avversario, perché per la prima volta combatto nel main event di una grande manifestazione trasmessa in diretta streaming in tutto il mondo da DAZN e perché diventare campione internazionale dei pesi supermedi WBC mi permetterebbe di avere una posizione alta nella classifica del World Boxing Council”.

Il 26enne ha esteso la sua serie di vittorie per KO battendo in quattro riprese Giorgi Gujejiani a dicembre, la 13ma vittoria prima del limite in 15 incontri. Il serbo Nikolic cercherà di fermare l’ascesa dell’italiano e questo sarà il suo quarto match con un titolo in palio e il trentesimo professionistico.

“Io sono mancino e nel mondo dello sport ci sono tanti mancini famosi, Rafa Nadal e Lionel Messi per nominarne solo due. Dicono che ho un sinistro devastante ma anche il destro non scherza e per questa occasione ho allenato al meglio anche quel braccio. Vedrete un grande Ivan Zucco venerdì sera”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 18:19

