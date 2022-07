Presentati gli Europei di nuoto di Roma 2022, Paltrinieri: «Sarà un evento super»

di Daniele Petroselli

Dopo i Mondiali da record, il nuoto azzurro è pronto a confermarsi anche agli Europei di Roma, in programma dall'11 al 21 agosto. Un appuntamento (a cui prenderanno parte 1500 atleti provenienti da 50 Paesi, esclusi solo Russia e Bielorussia) che la città aspetta con ansia, come ha confermato proprio ieri in Campidoglio durante la presentazione il numero uno della FIN Paolo Barelli: "La promozione l'hanno fatta i nostri atleti con le 22 medaglie guadagnate a Budapest. Un grande impegno ma credo che sarà veramente una entusiasmante edizione".

All'evento, che ha visto la presenza tra gli altri del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali, campioni come Lucrezia Ruggiero, Giorgio Minisini ma soprattutto il grande mattatore in Ungheria Gregorio Paltrinieri, che ha lanciato un messaggio ai tifosi in vista dell'appuntamento nella Capitale: "I romani parteciperanno con forza, mi aspetto l'accoglienza del pubblico che sarà super. Io gareggio per vincere, quella è stata sempre la mia priorità, ci saranno rivali davvero forti. Quasi tutti gli avversari forti sono europei, sarà una gara tiratissima quella dei 1500, farò del mio meglio".

Quattro le sedi di gara: il nuoto e i tuffi, come per i Mondiali del 2009, si svolgeranno allo stadio del nuoto del Foro italico, mentre il nuoto artistico all'interno dello stadio Nicola Pietrangeli del tennis. La novità saranno i tuffi dalle grandi altezze, che faranno il loro debutto proprio in questa edizione, che saranno allestiti nei campi 1 e 2 del circolo del tennis. Nel mare di Ostia invece le maratone delle acque libere.

