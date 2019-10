Premiato il fondista Sanzullo: "Ai Giochi 2020 sarò il rivale di Paltrinieri"

Simbolo dello sport legato al mare e al turismo, il campione di nuoto Mario Sanzullo, medaglia d’argento ai mondiali 2017, che ha da poco conquistato il pass per accedere alle olimpiadi di Tokio 2020, è stato premiato a Gaeta da Mauro Zappia, Commissario Straordinario CCIAA Latina, nel corso della sezione “Il mare veicolo per il turismo sportivo” (patrocinio USSI) della 5° Giornata Nazionale sull’Economia del Mare.

“Sono orgoglioso e spero di portare sempre più in alto i colori azzurri dove ci sarà un’agguerrita concorrenza con Giorgio Paltrinieri”, ha detto il campione di Massa di Somma, tesserato per le Fiamme Oro.

Riconoscimenti anche per Mara Santnaglo e Tommaso Marconi, per il Commissario Straordinario Gianluca Basile, artefice del miracolo Universiade 2019, che, nel raccogliere i consensi di un’affollata platea, ha sottolineato come occorra preservare gli oltre 60 impianti sportivi ristrutturati grazie alla kermesse sportiva.

Riccardo Viola, presidente Coni Lazio, anch’egli insignito: “Il litorale pontino potrebbe diventare la California dello sport. La sua morfologia del territorio favorisce lo sviluppo di discipline maggiormente aggreganti, tra cui ciclismo amatoriale, podismo, trekking oltre a vela e nuoto”.

Infine, riconoscimento come manifestazione simbolo di mare, sport e turismo, al salernitano Oreste Varese, patron dei tuffi dalle grandi altezze a Furore, Polignano a mare e Malcesine.

Secondi i dati dell’8° rapporto nazionale sulla Blue Economy presentati alla 5° Giornata Nazionale sull’economia del mare, il settore che più degli altri contribuisce all’economia del mare è quello del turismo che rappresenta ben il 30,9% del valore aggiunto prodotto (14,4 miliardi di euro) e il 38,1% dell’occupazione (337,4 mila unità). Ad esso si collega strettamente il comparto delle attività sportive e ricreative che aggiungono un ulteriore apporto pari al 5,8% del prodotto (2,7 miliardi di euro) e l’8,1% dell’occupazione (72mila unità). Lunedì 28 Ottobre 2019, 17:46

