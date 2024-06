Pietro Riva e il "ciao ciao" all'avversario sul traguardo: a rischio squalifica l'argento di mezza maratona agli Europei? Cosa è successo

di Redazione web

Niente squalifica per Pietro Riva, ma solo un richiamo ufficiale: la medaglia d'argento nella mezza maratona agli Europei di atletica a Roma è salva, ma il rischio corso dal mezzofondista è stato davvero grosso.

«Non era un gesto nei suoi confronti. É un atleta che ammiro tantissimo, ero semplicemente molto stanco dopo un'ora di gara con quel caldo. Volevo solo esultare e ripensandoci ho sbagliato a farlo così vicino a lui, dovevo farlo un po' dopo». Lo ha detto Pietro Riva, argento nella mezza maratona agli europei di atletica, commentando alla Rai il «ciao, ciao» fatto al tedesco Petros, nel momento del sorpasso sul rettilineo del traguardo.

Il gesto di Pietro Riva prima dell'arrivo: la decisione dei giudici

Dopo la notte magica, con gli ori di Jacobs, Simonelli e Fabbri, quello azzurro è stato un gran bel risveglio all'Europeo di atletica, con la doppietta nella mezza maratona maschile. Oro per Yeman Crippa e argento Pietro Riva. Due medaglie che, unite al sesto posto del pugliese Pasquale Selvarolo, hanno regalato all'Italia un altro oro, quello a squadre. Dunque il totale dei metalli conquistati alla mattina del terzo giorno è di 13, un record storico perché mai, nelle precedenti 25 edizioni degli Europei dal 1934 a oggi, gli azzurri erano così in alto nel medagliere. Eppure il rischio di rovinare il record c'è stato perché il «ciao, ciao» di Riva a Petros, il tedesco sorpassato prima del traguardo, poteva portare alla squalifica dell'azzurro. I giudici europei ci hanno pensato a lungo, salvo poi ammonirlo e basta, salvando l'argento del piemontese.

«Non era un gesto contro di lui - ha spiegato poi Riva -.

Tra l'altro quello di oggi, per Gimbo, è stato l'esordio stagionale e all'oro olimpico di Tokyo è bastato un salto a 2.21 per strappare il pass per la finale di martedì sera. «Mi sento bene - ha raccontato dopo la qualificazione -. Ma non voglio cantar vittoria prima di vincere». Nel frattempo elogia la squadra azzurra che continua a stupire. Tamberi ha parlato di «effetto Tokyo» sui risultati dell'atletica italiana. «Lì è stata la realizzazione di una prima parte di un percorso - ha proseguito -. E mi sento partecipe di questo. Rispetto al passato ognuno di noi trae forza dalle vittorie del compagno, mentre quando entrai io in Nazionale c'era invidia. Quasi mi sentii male dall'aria che si respirava. Oggi, invece, abbiamo un'Italia molto unita». Ma il valore della nazionale azzurra «non è ancora percepito» perché «altrimenti lo stadio Olimpico sarebbe pieno sempre». «Sono sicuro - ha concluso Tamberi - che se gli europei in casa ci fossero stati tra due anni avremmo avuto un Olimpico sempre sold out». Intanto la prevendita aggregata della manifestazione cresce e supera quota 120mila biglietti (a inizio evento era a 80mila), mentre ieri per il super sabato azzurro sono stati 40mila gli spettatori presenti sugli spalti.

