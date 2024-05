Piazza di Siena, Nepi Molineris: «Ingresso storico nelle Rolex Series, ma ora puntiamo allo Slam e a una fondazione per Villa Borghese»

di Redazione web

Il Concorso di Piazza di Siena entra nelle Rolex Series il circuito d'elite degli sport equestri. Un gran risultato per dell'ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, che però non rinuncia a quel passo nel futuro: «Siamo felici, è un giorno storico, però l'obiettivo finale è quello di entrare nel circuito Slam. Abbiamo la passione, l'entusiasmo e la chance per riuscirvi».

I nuovi obiettivi

Dopo il sogno incastonato nel futuro di Piazza di Siena, la soddisfazione per questo traguardo. «Se Rolex ha deciso di portare Roma nelle 'Series' vuol dire che abbiamo rispettato tutti gli standard qualitativi necessari. Standard che non sono difficili da raggiungere per Piazza di Siena, basta guardarsi intorno per sentirsi nel posto più bello del mondo».

Il viaggio di Piazza di Siena nella nuova era è iniziato nel 2018: «L'idea è sempre stata quella di fare in modo che sia fruibile 365 giorni l'anno per cittadini e turisti - ricorda l'ad di Sport e Salute -.

Infine, il secondo passo nel futuro: «Vogliamo presentare al Comune di Roma un progetto per una Fondazione che si occupi 365 giorni l'anno di Villa Borghese, e non solo nella settimana di Piazza di Siena».

