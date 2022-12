Pezzi d'Ambra. Lezioni d’atletica, lezioni di vita

Per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, DMTC Sport ha prodotto, con il patrocinio di Sport e Salute S.p.a., “Pezzi d’Ambra – Lezioni di atletica, lezioni di vita”. Il contenuto, realizzato in collaborazione con Pepperpot nell’impianto sportivo di Castelporziano, sede del Gruppo Militare Fiamme Gialle (Guardia di Finanza), sarà visibile gratuitamente su tutte le piattaforme online che hanno aderito all’iniziativa. “Pezzi d’Ambra” descrive una normale giornata di allenamento di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, medaglia d’oro nei 100 metri piani ai Giochi di Tokyo 2020, in sieme con i compagni di squadra Ilaria Verderio e Nicolas Artuso, e l’amichevole partecipazione dell’allenatore Pasquale Porcelluzzi. La voce narrante è del giornalista Giovanni Bruno, da un’idea di Alfio Giomi. “Le cose normali sono quelle belle: una corsetta, sentirsi bene, un momento di quiete. Non proprio la felicità, piuttosto un buon equilibrio” dichiara Ambra Sabatini.

“Sono persone che, semplicemente, corrono insieme - aggiunge Massimo Caputi, Newsroom Director DMTC Sport - e nel raccontarsi descrivono la bellezza di un gesto che può unire chi ha una disabilità a chi, non avendone, si ferma a osservarne la tecnica e l’impegno. Il nostro piccolo sogno è che domani, nelle classi della scuola secondaria di secondo grado, presidi e docenti impegnati sul tema mostrino questi 18 minuti durante una lezione in classe”. Il contenuto, gratuito, è riservato al mondo della scuola. Gli istituti scolastici che desiderassero riceverlo per scopo divulgativo, possono richiederlo inviando una mail a: ambrasabatini@dmtc.it

