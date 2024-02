Peter Sagan, problemi al cuore per l'ex campione del mondo di ciclismo: oggi operato ad Ancona

ANCONA - Grande spavento per l'ex campione del mondo di ciclismo Peter Sagan, più volte protagoniste anche sulle strade marchigiane della Tirreno-Adriatico. Il campione, infatti, ha fatto registrare, durante un allenamento in Spagna, una frequenza cardiaca di 200 battiti al minuto. Troppi, tanto che oggi verrà sottoposto ad un intervento invasivo, un’ablazione al cuore per verificare gli impulsi elettrici, nel reparto di cardiologia e aritmologia dell'oepdale di Torrette ad Ancona, diretto dal professor Antonio Dello Russo con la presenza del dottor Corsetti, cardiologo di fiducia di Sagan.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 13:22

