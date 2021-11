Conegliano, Paola Egonu e compagne fanno il record del mondo: 74 vittorie consecutive

Conegliano supera ogni record ed entra definitavamente nella storia della pallavolo. Paola Egonu e compagne con il successo di oggi in campionato, 3-0 al Delta Trentino, hanno infatti ottenuto la 74/a vittoria consecutiva a ogni livello, considerando tutte le competizioni, e hanno migliorato il record mondiale che fino a oggi detenevano assieme al VakifBank Istanbul. Le campionesse d'Italia non perdono una partita da quasi due anni, ovvero dal dicembre 2019 e nel campionato italiano '21-'22 sono in testa con quattro punti di vantaggio (24 contro 20) sull'Igor Gorgonzola Novara.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 23:23

