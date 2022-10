«Paola Egonu come Baggio a Usa '94: anche lui era veneto e col codino». Il saluto della LegaVolley

Da ieri si parla tantissimo della pallavolista veneta Paola Egonu, una colonna del volley mondiale e della Nazionale azzurra, che dopo la sconfitta in semifinale dei Mondiali contro il Brasile ha dovuto fronteggiare qualche critica e insulto di troppo sui social.

Egonu in lacrime: «Mi hanno chiesto perché sono italiana». Prima lo sfogo, poi la precisazione

«Mi hanno chiesto perché sono italiana», il suo sfogo, ripreso a bordo campo da un tifoso con lo smartphone, in cui parlando con il suo procuratore diceva che quella di ieri - la finale per il terzo posto - sarebbe stata la sua ultima partita con la maglia azzurra. Poco dopo, davanti alle telecamere, Paola ha fatto parzialmente dietrofront: la sua potrebbe essere una pausa temporanea, per tornare più forte di prima in vista delle Olimpiadi del 2024.

«Paola Egonu come Roberto Baggio»

Intanto la Lega Volley Femminile la saluta e la ringrazia con parole al miele da parte del presidente Mauro Fabris: «Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro veneto, Roberto Baggio, in occasione dei Mondiali di calcio di USA 1994, ai rigori finali sbagliò il suo. E perdemmo. Contro il Brasile, tanto per rimanere in tema. Subì di tutto. Anche per il fatto di essere di religione buddista, cacciatore e portare il codino», le sue parole. «Ma - aggiunge - era e rimase, ancora oggi lo è, un grande campione amato dagli italiani. Noi ti ammiriamo e ti vogliamo bene. Lascia stare il resto. Torna presto in Serie A. Già ci manchi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA