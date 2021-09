Il presidente Cip Pancalli: "Paralimpiadi evento culturale. Mai avuta tanta attenzione dal mondo, ma adesso non spegneteci la luce"

L’onda mediatica delle 69 medaglie paralimpiche dell’Italia dura ancora. E il il presidente del CIP (il Coni paralimpico) Luca Pancalli si augura duri all’infinito.

Ma dopo tutto questo successo, per Pancalli c’è stato davvero un salto in avanti culturale importante o è stata soltanto una bellissima illusione?

«Purtroppo penso che tra poco si spegneranno i riflettori: non lo dico perché sono pessimista ma realista. Sono arrivati tanti messaggi, non solo istituzionali, abbiamo ricevuto una quantità di mail da parte di cittadini comuni chi mi hanno fanno capire che c’è stato un balzo in avanti, la nostra è stata una silenziosa rivoluzione. Questo mondo, per merito anche dei giornalisti, sta facendo innamorare tantissimi italiani grazie ai valori che trasmette. Non siamo ancora all’apice ma ci arriveremo. Vogliamo far avvicinare tutti i ragazzi con disabilità allo sport. Per questo non spegnete la luce si di noi».

Quale sarà il prossimo obiettivo del Cip?

«Vorrei riuscire a inserire nei corpi speciali pure i nostri atleti paralimpici attraverso un modello di assunzione. Ma il grande risultato sarà vedere il numero di praticanti sempre più ampio, le medaglie fanno parte solo della punta del nostro iceberg».

Ha visto il successo che sta ottenendo il videogioco sulle Paralimpiadi, Pegasus Dream Tour?

«Il fatto che oggi sia stato creato un gioco del genere fa capire che sta cambiando il mondo, alcuni anni fa sarebbe stato inimmaginabile. C’è stato un grande investimento sul tema. Mi aspetto che il videogioco serva ad avere giovani migliori rispetto a quando lo eravamo noi».

Si aspettava così tanto entusiasmo intorno alle Paralimpiadi?

«Se dicessi di no sarei falso ma anche se dicessi di sì. L’Italia della comunicazione non ha scoperto le Paralimpiadi quest’anno, abbiamo lavorato molto anche su questo aspetto. Quando gareggiavo io nessuno avrebbe immaginato un’apertura dei telegiornali con queste notizie o vedere le prime pagine dei principali quotidiani con le foto dei nostri atleti».



