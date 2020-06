Il sogno di Sbertoli: "Spingo Milano in alto e punto alle Olimpiadi"

La pallavolo è stato uno dei primi sport a decretare lo stop ai campionati a causa del Covid-19. All'Allianz Powervolley Milano si guarda al futuro, nel solco della miglior tradizione almeno degli ultimi 40 anni. Quella dei grandi palleggiatori, che sono stati una costante nella invece non sempre costante presenza di una squadra meneghina nel massimo campionato. Negli anni '80 si sono esibiti sotto la Madonnina Pupo Dall'Olio e Alessandro Lazzeroni, il regista n°1 e n°2 della Nazionale azzurra argento mondiale a Roma nel 1978 dietro all'Unione Sovietica (con alzatore il papà di Ivan Zaytsev), il miglior risultato della nostra pallavolo prima della “Generazione dei fenomeni”. Negli anni '90 l'era Berlusconi vide l'approdo dei fortissimi statunitensi, ori olimpici, Dusty Dvorak e Jeff Stork, vincitori a Milano di un titolo iridato per club a testa. Il triennio Asystel con Gian Paolo Montali in panchina vide le mani preziose del serbo Nikola Grbic arrivare nel 2001 in finale scudetto, persa contro Treviso. Aggiungiamo infine i due anni (2006-08) di un giovane Dragan Travica all'avvio di una brillante carriera. Ora tocca a Riccardo Sbertoli proseguire la tradizione. Una bella responsabilità a soli 22 anni appena compiuti, aumentata dal rinnovo biennale con Milano annunciato settimana scorsa dal club del presidente Lucio Fusaro con un trailer in stile “La Casa di Carta”. Ma è un momento in cui si parla non solo dell'iconica maschera con i baffi all'insù della nota serie tv targata Netflix, ma anche di mascherine eventualmente da tenere in campo.



Riccardo, grazie di esserti “smascherato” anche per Leggo...



Quella della “Casa di Carta” è stata un'idea geniale, ho ricevuto tanti complimenti e li ho girati al responsabile della comunicazione dell'Allianz Powervolley Paolo Tardio. È stata l'occasione di far parlare in maniera diversa di questo rinnovo con Milano, che era nell'aria da tempo. C'era bisogno di qualcosa di speciale, visto che il mercato si sta facendo tutto in un tempo di partite ferme e di pandemia.



Nel video hai tolto in maniera assai scenografica la maschera de “La casa di carta”. Ma in questi giorni, se volessi svolgere un allenamento vero, dovresti da protocollo indossare la mascherina. Cosa ne pensi?



Un 6 contro 6 con la palla sarebbe attualmente possibile solo con la mascherina, ma da giocatore dico che è impensabile. A volte mi capita con la mascherina di avere un po' di fiato corto anche a fare una camminata veloce: figuriamoci immaginando di battere, correre, saltare e murare. Speriamo sia solo un primo passo e che si possa ottenere qualcosa di diverso più avanti, quando davvero si dovrà iniziare a preparare la prossima stagione, con l'inizio del campionato previsto per settembre.



Come hai vissuto il lockdown?



È stato un periodo difficile per tutti. Noi sportivi avevamo il dovere, per serietà e professionalità, di tenerci più in forma possibile, anche se è stato davvero complicato perché per tantissimo tempo siamo stati praticamente fermi. Solo da un mesetto circa ho potuto cominciare almeno a riattivarmi fisicamente andando in palestra, ma senza poter lavorare con la palla.



Proseguendo nel tuo matrimonio sportivo con l'Allianz Powervolley, hai pensato ai tanti illustri predecessori che hanno palleggiato sotto rete a Milano?



Mi ci avete in realtà fatto pensare più voi adesso con questa domanda. Ancora non me la sento di essere paragonato ai quei grandi nomi. In carriera hanno conquistato scudetti, hanno partecipato ai Giochi Olimpici e li hanno vinti. Spero un giorno di essere ricordato anche io come loro, non solo per i risultati e l'esperienza, ma anche per le sensazioni positive nella gente e nei tifosi. Se mi ispiro a qualcuno di loro? Li ammiro tutti, ma sono diverso. Spero di poter fare bene con un modello di gioco tutto mio. Non posso far altro che continuare a lavorare, l'età è dalla mia parte.



Ti abbiamo disturbato in giorni di preparazione di esami universitari (Economia a Milano-Bicocca, ndr). Avremmo preferito farlo in proiezione Tokyo 2020. E invece dovrai aspettare il 2021...



È davvero un tasto dolente. Era il sogno di questa estate e avevo buone possibilità di realizzarlo, per come stava andando per me il campionato con Milano. In regia Simone Giannelli (palleggiatore di Trento, ndr) è il titolare, ma io sin dall'inizio della mia presenza in Nazionale ho cercato di ritagliarmi un ruolo sempre maggiore, di essere un'alternativa valida e sicura per l'allenatore. Vorrà dire che sarà un'ulteriore sfida per la prossima stagione. Io di certo non mi tiro indietro. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 07:00

